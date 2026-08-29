Bezzecchi le gana la pole a Marc Márquez en el GP de Aragón de MotoGP

Será Marco Bezzecchi quien saldrá desde la pole position del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP, después de que el piloto de Aprilia lograra batir a Marc Márquez - y el récord del circuito de Alcañiz - en uno de los feudos del piloto español.

Q1 - Moreira se salva pese a una caída

Con 24°C en el aire y 35°C en la pista, y un cielo completamente despejado, la clasificación comenzó en condiciones meteorológicas ideales. La lucha por los dos últimos billetes a la Q2, en la que Pecco Bagnaia se ve de nuevo obligado a participar tras un viernes difícil, se abría con una primera tanda de vueltas que sitúa a Diogo Moreira al mando provisional con 1'45"841, por delante del doble campeón del mundo, él mismo bajo la amenaza de Brad Binder.

En su segundo intento, el joven brasileño se fue al suelo nada más empezar, aunque sin consecuencias, en la curva 2. Sin posibilidad de volver a salir con tan poco tiempo restante, Moreira - que regresó corriendo a su garaje mirando todas las pantallas posibles - veía impotente cómo Bagnaia lo superaba, con el italiano marcando 1'45"820. Sin embargo, el piloto de LCR consiguió salvar su pase a la Q2 ya que, pese a las mejoras y a una clasificación muy apretada, nadie más logró hacerlo mejor que él.

Jack Miller se quedó así a 0"118 de la clasificación, Binder a 0"157, Joan Mir a 0"185.

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Q2 - ¡Bezzecchi baja la barrera del 1'44!

Desde su primera vuelta lanzada, Marc Márquez parecía golpear fuerte al marcar un tiempo de 1'45"136, pero Marco Bezzecchi le respondía de inmediato bajando de la barrera del 1'45, con un tiempo de 1'44"984. Tercero provisional, Álex Márquez se situaba entonces a 0"277 de la Aprilia.

En el segundo run, Bezzecchi no tardó en remachar el clavo mejorando hasta 1'44"962 mientras Márquez, pese a un error en el primer sector, se quedaba a 0"089. Cuando ambos habían cortado su esfuerzo antes de relanzarse una última vez, Pedro Acosta se cayó en la curva 8 al perder la parte delantera de su KTM, aunque sin consecuencias.

En los instantes finales de la sesión, Marc Márquez lo intentó todo para ir a por la pole position, pero fallaba: evitó la caída por poco y debió renunciar a batir a su rival, que ló privó del mejor tiempo en uno de sus feudos.

Al margen de esta lucha titánica, Álex Márquez confirmó su posición de tercer hombre, a 0"299 de la pole, mientras que Raúl Fernández y Jorge Martín completaron el top 5 estando justo a menos de medio segundo.

A pesar de su caída, Acosta está en la segunda fila, mientras que encontramos a Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia y el retornado Johann Zarco en la tercera fila, con el francés habiendo logrado alcanzar un tiempo de 1'45"783.