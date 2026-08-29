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Crónica de clasificación
MotoGP GP de Aragón

Bezzecchi le gana la pole a Marc Márquez en el GP de Aragón de MotoGP

¡Marco Bezzecchi se hizo con la pole position del Gran Premio de Aragón por delante de un Marc Márquez impotente!

Fabien Gaillard
Edited:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Será Marco Bezzecchi quien saldrá desde la pole position del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP, después de que el piloto de Aprilia lograra batir a Marc Márquez - y el récord del circuito de Alcañiz - en uno de los feudos del piloto español.

Q1 - Moreira se salva pese a una caída

Con 24°C en el aire y 35°C en la pista, y un cielo completamente despejado, la clasificación comenzó en condiciones meteorológicas ideales. La lucha por los dos últimos billetes a la Q2, en la que Pecco Bagnaia se ve de nuevo obligado a participar tras un viernes difícil, se abría con una primera tanda de vueltas que sitúa a Diogo Moreira al mando provisional con 1'45"841, por delante del doble campeón del mundo, él mismo bajo la amenaza de Brad Binder.

 

En su segundo intento, el joven brasileño se fue al suelo nada más empezar, aunque sin consecuencias, en la curva 2. Sin posibilidad de volver a salir con tan poco tiempo restante, Moreira - que regresó corriendo a su garaje mirando todas las pantallas posibles - veía impotente cómo Bagnaia lo superaba, con el italiano marcando 1'45"820. Sin embargo, el piloto de LCR consiguió salvar su pase a la Q2 ya que, pese a las mejoras y a una clasificación muy apretada, nadie más logró hacerlo mejor que él.

Jack Miller se quedó así a 0"118 de la clasificación, Binder a 0"157, Joan Mir a 0"185. 

También lee:

MotoGP - GP de Aragón - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

1'45.820

172.753 343
2 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 5

+0.021

1'45.841

0.021 172.719 343
3 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 8

+0.139

1'45.959

0.118 172.527 340
4 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+0.178

1'45.998

0.039 172.463 352
5 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+0.206

1'46.026

0.028 172.418 346
6 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+0.276

1'46.096

0.070 172.304 346
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.311

1'46.131

0.035 172.247 338
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.391

1'46.211

0.080 172.117 346
9 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+0.502

1'46.322

0.111 171.938 343
10 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 7

+0.564

1'46.384

0.062 171.837 348
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+0.729

1'46.549

0.165 171.571 341
12 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 6

+1.568

1'47.388

0.839 170.231 341
Ver los resultados completos

Q2 - ¡Bezzecchi baja la barrera del 1'44!

Desde su primera vuelta lanzada, Marc Márquez parecía golpear fuerte al marcar un tiempo de 1'45"136, pero Marco Bezzecchi le respondía de inmediato bajando de la barrera del 1'45, con un tiempo de 1'44"984. Tercero provisional, Álex Márquez se situaba entonces a 0"277 de la Aprilia.

En el segundo run, Bezzecchi no tardó en remachar el clavo mejorando hasta 1'44"962 mientras Márquez, pese a un error en el primer sector, se quedaba a 0"089. Cuando ambos habían cortado su esfuerzo antes de relanzarse una última vez, Pedro Acosta se cayó en la curva 8 al perder la parte delantera de su KTM, aunque sin consecuencias.

En los instantes finales de la sesión, Marc Márquez lo intentó todo para ir a por la pole position, pero fallaba: evitó la caída por poco y debió renunciar a batir a su rival, que ló privó del mejor tiempo en uno de sus feudos.

 

Al margen de esta lucha titánica, Álex Márquez confirmó su posición de tercer hombre, a 0"299 de la pole, mientras que Raúl Fernández y Jorge Martín completaron el top 5 estando justo a menos de medio segundo.

A pesar de su caída, Acosta está en la segunda fila, mientras que encontramos a Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia y el retornado Johann Zarco en la tercera fila, con el francés habiendo logrado alcanzar un tiempo de 1'45"783.

También lee:

MotoGP - GP de Aragón - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

1'44.962

174.165 347
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.089

1'45.051

0.089 174.018 342
3 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.299

1'45.261

0.210 173.671 347
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.413

1'45.375

0.114 173.483 343
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+0.474

1'45.436

0.061 173.382 349
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 5

+0.593

1'45.555

0.119 173.187 350
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.653

1'45.615

0.060 173.089 346
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+0.709

1'45.671

0.056 172.997 342
9 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+0.821

1'45.783

0.112 172.814 350
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.840

1'45.802

0.019 172.783 342
11 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 8

+0.930

1'45.892

0.090 172.636 341
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.957

1'45.919

0.027 172.592 347
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