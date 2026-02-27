Bagnaia necesita "estar más calmado" tras un viernes fallido en Tailandia

Pecco Bagnaia admitió los errores que lo llevaron a perder el acceso directo a la Q2 por segunda edición consecutiva del Gran Premio de Tailandia.

En 2025, el piloto oficial de Ducati no logró pasar el corte el viernes antes de liderar la Q1 el sábado por la mañana para salvar su fin de semana. Sin embargo, fue una señal de lo que vendría más adelante en la temporada, ya que el año de Bagnaia terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Ahora el italiano se enfrenta a una situación similar en la apertura del campeonato 2026 en Buriram, donde nuevamente mucho dependerá de que rinda en la Q1. El piloto de 29 años asumió la culpa por la forma en que gestionó la constante amenaza de lluvia durante la práctica del viernes.

"Fue culpa mía", dijo después a los medios. "No trabajé bien. Tenía demasiada prisa.

"Antes de la sesión, decidimos cambiar un poco el set-up. Pero fue en la dirección equivocada. Y en cuanto empecé a ver el cielo ponerse gris, decidimos montar neumáticos nuevos para hacer una mejor vuelta.

"Pero con ese set-up, estaba teniendo dificultades. Y luego llegué demasiado tarde. Así que fueron errores míos.

"Necesito estar más calmado. Como primer día de la temporada podría haber sido mejor, pero necesito mantenerme más calmado".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Steve Wobser / Getty Images

Este nuevo desastre de viernes para Bagnaia fue contrario a su forma mostrada en los test de pretemporada en este circuito y, por tanto, a las expectativas de muchos observadores. Pero el turinés aseguró que, en condiciones normales, seguía fundamentalmente satisfecho.

Consultado sobre cómo se había sentido la moto en general antes del cambio de set-up previo a la práctica, respondió: "Bastante bien. Está claro que las condiciones han cambiado un poco en comparación con el test. Pero está bien. Y esta mañana estaba bastante contento con la moto.

"Tuvimos algunas dificultades con el consumo de neumáticos, y vimos que Aprilia con [Marco] Bezzecchi era realmente competitiva. Y creo que en este momento él es tres o cuatro décimas más rápido que las otras motos. Pero las sensaciones eran bastante buenas".

Bagnaia añadió que se sentía mejor sobre la última Ducati en términos de entrada en curva: "Parece que puedes frenar más tarde y parar la moto [antes]. Así que es una buena mejora para mí".

Bagnaia sigue utilizando, sin embargo, el carenado de 2024 en su moto. Su compañero de equipo Marc Marquez está haciendo lo mismo, aunque en su caso porque así la moto resulta menos física de pilotar dadas sus actuales lesiones.

De acuerdo con el reglamento, los dos mejores pilotos de la Q1 del sábado por la mañana pasarán a la lucha por la pole position en la Q2.

