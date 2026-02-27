Ducati "no debería entrar en pánico" si Bezzecchi domina en Tailandia, dice Alex Márquez

Alex Márquez cree que sería prematuro para él y Ducati "entrar en pánico" si el piloto de Aprilia Marco Bezzecchi domina este fin de semana el inicio de la temporada de MotoGP en Buriram.

Aprilia ha emergido como la clara favorita para la victoria en el Gran Premio de Tailandia después de que su piloto estrella, Bezzecchi, pulverizara el récord del circuito en la práctica del viernes pese a que algunas gotas de lluvia afectaron los niveles de agarre.

Marcando un tiempo de 1m28.526s en el circuito de Buriram con la RS-GP oficial, el italiano terminó más de cuatro décimas por delante del pelotón perseguidor, liderado por el vigente campeón del mundo Marc Marquez.

Bezzecchi y Aprilia habían cerrado la temporada 2025 con victorias consecutivas en Portimao y Valencia, pero no estaba claro cómo les habría ido si el mayor de los Márquez no se hubiera lesionado en una caída en el Gran Premio de Indonesia.

Hablando después de la vuelta récord de Bezzecchi, el piloto de Gresini, Alex Márquez, subrayó que el fin de semana de Tailandia no debería usarse como referencia para determinar el orden jerárquico en 2026.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Consultado sobre si Bezzecchi es inalcanzable este fin de semana, dijo: "Siempre es posible batir a los pilotos que están ahí.

"Será difícil, por supuesto, y si no podemos ir más rápido que él, no pasa nada. Tendremos 21 carreras por delante. Así que este [campeonato] será muy largo, nada de pánico, hay que mantener la calma.

"Necesitamos construir nuestras cosas. Quizá por alguna razón aquí Aprilia es mejor, en algunos circuitos nosotros también tenemos potencial, simplemente hay que aprovecharlo".

Marc Márquez calificó a Bezzecchi como el favorito para la victoria el domingo, sugiriendo que su rival es mejor a la hora de explotar una carcasa especial de neumáticos que Michelin ha diseñado para las rondas de Indonesia y Tailandia.

"Necesitamos entenderlo bien, porque Bezzecchi ya fue súper rápido en Indonesia y en Mandalika con esta carcasa", dijo.

"Tenemos que entender que aquí y en Mandalika estamos usando una carcasa diferente. Y ya allí fue súper rápido, aquí es súper rápido. Así que parece que por alguna razón es capaz de ser súper consistente y súper rápido a una sola vuelta. Simplemente más velocidad.

"Es cierto que por el momento no pude seguirlo, pero veremos si mañana puedo seguirlo algunas vueltas en la carrera sprint, porque ahora mismo es el favorito".

El compañero de equipo de Márquez en Ducati oficial, Francesco Bagnaia, cree que Bezzecchi tiene hasta cuatro décimas de ventaja sobre sus rivales en Buriram.

"Vimos que Aprilia con Bezzecchi fue realmente competitiva", dijo. "En este momento, tiene tres o cuatro décimas más rápido que las otras motos, cuatro décimas".

