Bagnaia guió a Rossi en la clasificación de Valencia por respeto

Cheste.- Valentino Rossi logró pasar directamente a la Q2 en su último gran premio antes de retirarse este domingo tras 26 años en el Mundial. En parte, lo consiguió gracias a la ayuda de Pecco Bagnaia, que le ofreció su rueda tanto en el FP3, donde logró el pase, como en la QP, donde al final acabó 10º.

Al final del día, Pecco, amigo personal de Rossi, miembro de la Academy y heredero del #46 como portaestandarte del motociclismo italiano en el Mundial, aseguró que nada estaba preparado.

“No teníamos ningún plan con Rossi previo, pero le vi entrar a la pista justo antes que yo y es lo mínimo que podía hacer, ofrecerle mi rueda. Él nos ha dado mucho, que menos que tratar de ayudarle”, dijo.

Valencia nunca ha sido una pista que se le haya dado bien a Bagnaia, que venía de lograr cinco poles consecutivas y se quedó a 64 milésimas de la sexta, la distancia que le separó de Jorge Martín.

“Lo único parecido este año a los años anteriores en este circuito es que sigo cayéndome en la curva 2. La pole se la merecía más Jorge, ha hecho un sector 4 impecable”, encajó la derrota Pecco, que se fue al suelo tras marcar su mejor vuelta.

“Nos ha ido bien el día, me siento cómodo con goma usada y creo que tenemos una buena posibilidad de hacer una buena carrera en un circuito que nos cuesta mucho siempre”, añadió confiado.

El Circuit Ricardo Tormo exige mucha gestión de neumático y la elección del compuesto es clave para tener opciones a la victoria, un punto importante y más después de lo sucedido en Misano 2, cuando la elección de la goma dura acabó costando una caída a las dos Ducati oficiales.

“La suerte de tener más motos en la parrilla es que se pueden probar bien los neumáticos. Creo que al final todos iremos con el medio, el blando no ha ido mal, me lo estoy planteando, pero la goma media ha sido muy competitiva, he trabajado mucho con neumáticos usados para ganar confianza”, explicó siempre respecto al trasero.

Pecco logró una gran mejora en este circuito, pero admite que no solo su moto tiene problemas aquí.

“El trazado de este circuito no es bueno para nuestra moto, pero he visto a otros pilotos en dificultad también. Con poco agarre es fácil perder el tren delantero, me ha costado siempre Valencia, pero este año he tenido mejores sensaciones. Jack (Miller) marcó la diferencia el año pasado respecto a mí, y este año he entendido mejor cómo llevar la moto”.

En clasificación, el inicio de la temporada de Pecco fue con altibajos, pero en la segunda parte ha sido intocable, prácticamente, a una vuelta rápida.

“La cuestión es que en el modo time attack siempre he estado entre los primeros, es algo que me gusta hacer, pero fue a partir de Assen que logré sentir una mayor confianza y trabajé mucho en la vuelta lanzada. Eso me ha permitido tener mejores sensaciones. No sé qué ha cambiado respecto a la primera parte de la temporada, pero ahora siento que tenemos un gran potencial y somos muy competitivos a una vuelta”, zanjó Bagnaia, que buscará la cuarta victoria de 2021.