Alex Márquez explica por qué decidió dejar el GP de la República Checa

Alex Márquez no ha podido completar el Gran Premio de la República Checa de MotoGP. Ausente desde Montmeló por su duro accidente al impactar contra la KTM de Pedro Acosta, el vigente subcampeón del mundo estaba recuperándose de unas fracturas en la clavícula y en la vértebra. Tras unas semanas de reposo, se presentó en Brno, pero con una premisa: no forzar más de lo debido, tomándose el retorno como un entrenamiento.

El ilerdense pudo completar la jornada del viernes, aunque teniendo al responsable médico del campeonato, el doctor Ángel Charte, muy encima, y yendo entrenamiento a entrenamiento. También arrancó la jornada del sábado, siendo 14º en la clasificación. Pero antes de la sprint, tomó la decisión de retirarse en Chequia, quedando ausente de las dos carreras del fin de semana.

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Al término del día, Alex Márquez atendió a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, y explicó el por qué de su retirada: "Creo que es bastante sencillo de entender. Cuando llegué aquí, el plan era disputar los Libres 1, y luego ver. Me encontré bien. Pero no he parado tanto por el físico, sino más por intentar reducir riesgos. Es verdad que cuando sales a una carrera, y estás 14º, en medio del grupo, no depende tanto de ti si tienes una caída o no. Los doctores me dieron el 'apto', pero también me dijeron, 'si puedes evitar caídas, mejor'. Entonces, no depende siempre de ti".

"Ya había hecho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que pensaba. Y ya está. El objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Assen. Nos veremos allí, seguro".

"No me preocupaba tanto que, por físico, pudiera cometer un error y pudiera comprometer a alguien, porque de ser por eso ya no hubiera salido. Sino más porque, muchas veces, llegas a la curva 3 y no depende de ti. Hay alguien que intenta recuperar, comete un pequeño error, te tira o lo que sea, y yo vuelvo atrás. No sería una buena cosa tener otra lesión. Hay que minimizar riesgos, y que todo esté al 100 por 100 lo antes posible", siguió.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El pequeño de los Márquez Alentà indicó posteriormente cómo está exactamente, y cómo se planteará las próximas semanas: "Me falta fuerza. Estuve dos semanas en cama, con el collarín y el cabestrillo, y la musculatura está todavía muy sensible, se carga muchísimo. Pero no era ese el problema, sino que algo te pudiera hacer caer, y volver atrás con la clavícula".

"No me arrepiento de haber vuelto pronto o lo que sea, como dice Gavi [jugador del F.C.Barcelona], a veces la gente no tiene ni... [puta idea, como dijo el futbolista en una rueda de prensa]. Yo si estoy aquí es porque era consciente de que podía completar un fin de semana encima de la moto. También dije que estaba aquí porque, mentalmente, era importante quitarme lo de Montmeló y volver a sentirme rápido en una MotoGP".

"Por mala suerte, no podemos hacer test con estas motos, eso habría sido lo mejor. Pero estar aquí es el mejor entrenamiento que puedo tener muscularmente. Por eso decidí venir. A partir de ahora, continúa el proceso de recuperación hasta volver a estar al 100 por 100. Seguiré aquí mañana. Espero que con las agujetas que tengo, la musculatura mejore. Esta semana seguiré entrenando para estar mejor en Assen. Con el objetivo de intentar completar todo el fin de semana. Pero estar al 100 por 100, será seguramente ya después del verano", comentó.

"La vértebra es lo que más curado está. El peligro era más la clavícula de cara a volver a caer. Con la vértebra, la lesión sonaba muy mal, pero era más el músculo, el trapecio, que arrancó un trocito de la vértebra, por el impacto o por el movimiento. Pero no es que se partiera el hueso en sí", finalizó Márquez, que volverá el próximo fin de semana en el GP de Países Bajos.