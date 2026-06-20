Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP GP de República Checa

Álex Márquez abandona el fin de semana de MotoGP en Brno

Aún muy disminuido físicamente, Álex Márquez ha decidido no disputar las dos carreras en el GP de la República Checa.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Alex Márquez, Gresini Racing

Álex Márquez no irá más allá en Brno. De vuelta a su Ducati apenas un mes después de su espantoso accidente en el GP de Catalunya, el español sigue demasiado limitado físicamente y ha decidido no participar en las dos carreras del fin de semana.

"Después de consultar con el equipo y el personal médico, Álex Márquez ha decidido retirarse del resto del GP de la República Checa, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible", anunció el equipo Gresini.

Márquez se fracturó la clavícula derecha en varios puntos durante la caída de Barcelona, así como una vértebra. El viernes, aseguraba sentirse mejor de lo que había anticipado, pero reconocía estar cansado con la esperanza de recuperar una buena condición física después de la pausa estival.

Este sábado, el subcampeón del mundo de 2025 no logró meterse en la Q2, pero consiguió un satisfactorio 14º puesto habida cuenta de su condición física, por delante de todos los pilotos de Yamaha así como de Luca Marini, Enea Bastianini y Cal Crutchlow.

Por el momento, no se ha dado ninguna precisión sobre la presencia de Álex Márquez en el GP de los Países Bajos, dentro de solo una semana. Fue reemplazado por Michele Pirro, el piloto de pruebas de Ducati, en Mugello y por Iker Lecuona en Balaton Park. El WorldSBK no tendrá carrera el próximo fin de semana, lo que permitiría a Lecuona regresar en caso de necesidad.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Razgatlioglu es penalizado en la parrilla tras la clasificación de MotoGP en Brno

Top Comments
More from
Vincent Lalanne-Sicaud

Razgatlioglu es penalizado en la parrilla tras la clasificación de MotoGP en Brno

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Razgatlioglu es penalizado en la parrilla tras la clasificación de MotoGP en Brno

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de la República Checa de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de la República Checa de MotoGP

Márquez lidera y luego se cae en la FP1 de MotoGP en Brno

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Márquez lidera y luego se cae en la FP1 de MotoGP en Brno
More from
Alex Márquez

Alex Márquez y su accidente en Barcelona: "o lo aceptas o te retiras; yo lo acepté"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez y su accidente en Barcelona: "o lo aceptas o te retiras; yo lo acepté"

Álex Márquez es autorizado a volver a la pista en Brno

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Álex Márquez es autorizado a volver a la pista en Brno

Alex Márquez recibe el alta médica para viajar a la República Checa

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez recibe el alta médica para viajar a la República Checa
More from
Gresini

Iker Lecuona regresa a MotoGP para reemplazar a Alex Márquez en Hungría

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Iker Lecuona regresa a MotoGP para reemplazar a Alex Márquez en Hungría

Álex Márquez cuenta el impacto de su caída y su regreso progresivo a la vida normal

MotoGP
MotoGP
GP de Catalunya
Álex Márquez cuenta el impacto de su caída y su regreso progresivo a la vida normal

Gresini encuentra un sustituto para Alex Márquez en Mugello

MotoGP
MotoGP
GP de Italia
Gresini encuentra un sustituto para Alex Márquez en Mugello

Últimas noticias

¿Está Alpine por fin en la dirección correcta para ser protagonista en la F1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Está Alpine por fin en la dirección correcta para ser protagonista en la F1?

Álex Márquez abandona el fin de semana de MotoGP en Brno

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
Álex Márquez abandona el fin de semana de MotoGP en Brno

Razgatlioglu es penalizado en la parrilla tras la clasificación de MotoGP en Brno

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
Razgatlioglu es penalizado en la parrilla tras la clasificación de MotoGP en Brno

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de la República Checa de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de la República Checa de MotoGP