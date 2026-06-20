Álex Márquez abandona el fin de semana de MotoGP en Brno
Aún muy disminuido físicamente, Álex Márquez ha decidido no disputar las dos carreras en el GP de la República Checa.
Álex Márquez no irá más allá en Brno. De vuelta a su Ducati apenas un mes después de su espantoso accidente en el GP de Catalunya, el español sigue demasiado limitado físicamente y ha decidido no participar en las dos carreras del fin de semana.
"Después de consultar con el equipo y el personal médico, Álex Márquez ha decidido retirarse del resto del GP de la República Checa, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible", anunció el equipo Gresini.
Márquez se fracturó la clavícula derecha en varios puntos durante la caída de Barcelona, así como una vértebra. El viernes, aseguraba sentirse mejor de lo que había anticipado, pero reconocía estar cansado con la esperanza de recuperar una buena condición física después de la pausa estival.
Este sábado, el subcampeón del mundo de 2025 no logró meterse en la Q2, pero consiguió un satisfactorio 14º puesto habida cuenta de su condición física, por delante de todos los pilotos de Yamaha así como de Luca Marini, Enea Bastianini y Cal Crutchlow.
Por el momento, no se ha dado ninguna precisión sobre la presencia de Álex Márquez en el GP de los Países Bajos, dentro de solo una semana. Fue reemplazado por Michele Pirro, el piloto de pruebas de Ducati, en Mugello y por Iker Lecuona en Balaton Park. El WorldSBK no tendrá carrera el próximo fin de semana, lo que permitiría a Lecuona regresar en caso de necesidad.
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