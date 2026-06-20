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Resultados
MotoGP GP de República Checa

Campeonato de MotoGP en Brno: ¡Otra carrera sprint que le cuesta caro Bezzecchi!

Marco Bezzecchi ve reducida su ventaja en el campeonato tras su caída durante la carrera sprint en Brno. Ducati se acerca a Aprilia entre los constructores.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Los sprints suelen hacer perder muchos puntos a Marco Bezzecchi desde el inicio de la temporada y eso volvió a verse en Brno. Cuando ocupaba la quinta posición, el líder del campeonato se cayó al final de la prueba. Jorge Martín lo aprovecha para reducir la diferencia a 15 puntos, cuando estaba a 20 unidades al llegar a la República Checa.

Fabio Di Giannantonio sigue tercero por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez, que vuelve a recortarle siete puntos a Bezzecchi. Ai Ogura es sexto por delante de Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Álex Márquez y Fermín Aldeguer.

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En el campeonato de constructores, Ducati le recorta tres puntos a Aprilia y lo aprovecha para acercarse a diez puntos. KTM sigue siendo un distante tercero, por delante de Honda y Yamaha.

Aprilia sigue dominando el campeonato de equipos, por delante de la estructura oficial de Ducati y de su equipo satélite, Trackhouse.

Campeonato de pilotos tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 180 25 31 25 20 27 14 31 7 -
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 165 18 27 32 13 37 - 29 4 5/5
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 144 12 25 13 21 13 32 18 4 6/4
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 132 32 10 18 6 17 9 11 29 -
5 SpainM. MárquezDucati Team 115 9 25 11 12 - - 14 37 7/3
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 114 17 16 4 11 19 10 15 13 9/2
7 ItalyP. BagnaiaDucati Team 111 8 2 15 9 9 20 19 17 12/1
8 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 97 23 6 11 14 8 6 19 6 4/6
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 66 - 8 5 7 7 20 12 5 2/8
11 ItalyL. MariniHonda HRC 57 6 5 12 4 6 10 3 11 -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 51 4 1 17 8 9 - - 9 3/7
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 49 13 - 4 11 - 9 5 6 1/9
14 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 40 8 4 2 11 2 9 2 2 -
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 37 2 4 - 5 15 11 - - -
16 BrazilD. MoreiraTeam LCR 36 3 3 3 - 1 7 6 13 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 15 3 - - 1 4 3 4 - -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 12 1 2 - - 4 2 - 3 -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 -
21 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 -
22 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 9 - - 1 - 3 - - 5 -
23 SpainM. ViñalesTech 3 6 - - - - - 5 - 1 -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - -
25 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - -
26 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 Aprilia 247 32 32 37 24 37 19 37 20 9
2 Ducati 237 19 28 22 37 22 37 23 37 12
3 KTM 157 32 10 23 14 17 18 11 29 3
4 Honda 84 9 7 12 11 10 15 6 14 -
5 Yamaha 49 2 6 1 5 15 11 1 8 -

Campeonato de equipos tras la sprint del GP de la República Checa (9/22)

Pos. equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 ItalyAprilia Racing Team 345 43 58 57 33 64 14 60 11 5
2 ItalyDucati Team 226 17 27 26 21 9 20 33 54 19
3 United StatesTrackhouse Racing Team 211 40 22 15 25 27 16 34 19 13
4 ItalyTeam VR46 184 20 29 15 32 15 41 20 6 6
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 181 45 10 22 17 17 18 16 35 1
6 ItalyGresini Racing 142 - 21 20 32 9 32 12 14 2
7 JapanHonda HRC 72 9 5 12 5 10 13 7 11 -
8 MonacoTeam LCR 70 8 10 4 11 6 12 6 13 -
9 FranceTech 3 57 4 1 17 8 9 5 - 10 3
10 JapanYamaha Factory Racing 49 3 6 - 5 19 13 - 3 -
11 ItalyPramac Racing 20 - - 1 - 4 1 1 13 -

 

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