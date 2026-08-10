Alex Marquez asume que un error “estúpido e inaceptable” le costó el podio en Silverstone

Alex Márquez dice que podría haber luchado con las Aprilia por el segundo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña si no hubiera cometido un error "estúpido" e "inaceptable".

El menor de los Márquez volvió a erigirse como el mejor representante de Ducati en Silverstone, remontando desde el séptimo puesto de la parrilla en la primera parte de la carrera hasta acercarse a las posiciones de podio.

Pero poco después de superar a la RS-GP oficial de Marco Bezzecchi por el tercer puesto en la vuelta 9 de 20, el español sufrió un gran susto en la curva Abbey y cayó hasta la quinta posición.

Aunque pudo volver a adelantar a la KTM de Pedro Acosta sin despeinarse, Bezzecchi tenía algo extra guardado para las fases finales de la carrera, lo que obligó a Márquez a conformarse con el cuarto puesto.

Aunque terminó casi dos segundos por delante del siguiente mejor piloto de Ducati, y consiguió su segunda mejor cosecha de puntos de la temporada, el piloto de 30 años no pudo ocultar su decepción tras la carrera.

"Cuando pierdes un podio por un error estúpido…. Fue bastante inaceptable por mi parte porque en ese momento simplemente me pasé un poco del punto de frenada", dijo.

"Cuando tienes más potencial y ves que el podio era realista, [duele]".

Con Jorge Martín terminando apenas siete décimas por delante de Bezzecchi en tercero, Márquez cree que podría haber luchado por el puesto de mejor del resto detrás del ganador de principio a fin Raúl Fernández.

"Creo que nuestras opciones eran para la segunda posición", dijo. "Ese error en la curva 1 cuando adelanté a Marco, en ese momento, fui demasiado optimista y frené un poco más tarde. Me moví con el freno delantero y luego perdí el contacto trasero.

"Eso nos costó el podio hoy, pero de todos modos hicimos una carrera realmente sólida, siendo rápidos hasta el final, intentándolo hasta el final; eso fue lo principal.

"Creo que Marco jugó su carta y se guardó algo para las dos últimas vueltas, y simplemente fue más rápido que nosotros en ese punto, conservando mucho el neumático trasero".

A pesar de tener claramente ventaja sobre otros pilotos de Ducati durante el fin de semana, Márquez clasificó por detrás tanto de Fabio di Giannantonio como de su hermano Marc en séptimo lugar.

El piloto de Gresini cree que su baja posición de salida comprometió seriamente sus opciones de terminar delante, tras cerrar el fin de semana con dos cuartos puestos.

"Hoy, lo que [Aprilia] tenía más que yo era [una ventaja en] la parrilla de salida. Creo que la P7 nos penalizó mucho", dijo. "Ahora, el equipo vuelve a tener opciones, no de estar con Raúl, sino de estar en el podio."