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Declaraciones
MotoGP GP de Gran Bretaña

Cómo Fernández, quien se calificó de "idiota", convirtió su "frustración" en una victoria

Raúl Fernández tenía muchas ganas de redimirse tras su caída en el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Lo ha conseguido, dominando con autoridad la carrera.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández tiene buen sentido de la oportunidad. Cuatro días después de anunciarse la renovación de su contrato con Trackhouse, el español ha conseguido su segunda victoria en la categoría de MotoGP en Silverstone, lo que le convierte en el duodécimo ganador de las últimas doce carreras disputadas en este circuito. Esta victoria llegó tras una auténtica exhibición.

Fernández adelantó al poleman, Jorge Martín, nada más dar la salida y, a partir de ahí, rodó en solitario. Su ventaja sobre el segundo clasificado, Marco Bezzecchi, superaba el segundo tras la primera vuelta, los dos segundos tras tres vueltas y los tres segundos en la quinta pasada por boxes. Alcanzó su máximo en 4"460, en la novena vuelta, cuando Martín volvió a adelantar a Bezzecchi.

A continuación, Fernández controló la carrera para alzarse con la victoria. "La carrera ha superado nuestras expectativas porque me puse en cabeza en la primera curva y empecé a gestionar la carrera", explicó en rueda de prensa.

"Cuando vi que Jorge iba segundo y me estaba recortando tres o cuatro décimas, me dije que tenía que atacar un poco, y volví a ampliar la ventaja. Eso significa que hice un muy buen trabajo en carrera. Creo que ha sido una carrera perfecta".

Raúl Fernández a vite effacé toute concurrence à Silverstone.

Raúl Fernández se deshizo rápidamente de todos sus rivales en Silverstone.

Foto de: Glyn Kirk / AFP vía Getty Images

El sábado, los pilotos se habían enfrentado a un desgaste excesivo del neumático blando y, aunque este domingo utilizaron el medio, temían la distancia, que era el doble. Fernández se mostraba bastante confiado, tras haber dado un giro decisivo durante el warm-up.

"La sesión de calentamiento me ayudó a entender el ritmo con el neumático trasero. Esta mañana estaba enfadado conmigo mismo y quizá me pasé un poco. Después, comprendí que el límite del neumático podría estar en rodar en 1'58"4 o 1'58"5. Inmediatamente intenté rodar en la franja baja de los 1'59. Esta mañana he aprendido dónde estaba el límite del neumático trasero. Por eso no me preocupaba el rendimiento del neumático en la última parte de la carrera".

Cuando tengo este tipo de frustración, el equipo aporta elementos para convertirla en energía positiva. He aprovechado esa frustración para ser más rápido.

Esta demostración llega tras un sábado muy decepcionante para Fernández. Tras una mala salida, su sprint terminó en una caída. Con la ayuda del equipo Trackhouse, en particular del jefe de equipo Davide Brivio, con quien tiene una relación muy estrecha, Fernández logró recuperarse.

"Cuando tengo este tipo de frustración, el equipo me ayuda a convertirla en energía positiva. He aprovechado esa frustración para ser más rápido. Quizá eso haya ayudado. Ayer estuve pensando en poner el neumático trasero medio hasta el último momento y, en realidad, no estaba muy convencido de esa decisión de última hora".

Davide Brivio a été l'un des premiers à féliciter Raúl Fernández après l'arrivée.

Davide Brivio fue uno de los primeros en felicitar a Raúl Fernández tras la meta.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Durante el sprint, estaba bastante frustrado, y quizá también por eso me caí. Estoy contento porque el equipo, Davide en concreto, me ha dado ideas para convertir esa frustración en energía positiva al subirme a la moto".

"Me dije a mí mismo que había sido un idiota [el sábado] ", reconoció Fernández en la web oficial de MotoGP. "Con Davide hablamos de no cometer errores y cometí un error de novato. Ocurrió tras una mala salida, pero después no gestioné muy bien la situación y por eso estoy bastante frustrado. Hoy estaba muy concentrado porque puedo controlar lo que depende de mí. Me he centrado en mí mismo".

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