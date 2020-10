Moto2: Marini cae, Lowes gana y arde el campeonato

Sam Lowes consiguió en Motorland su segunda victoria consecutiva de forma muy similar a la anterior. A dos vueltas del final, Marco Bezzecchi se fue al suelo en la curva 2 cuando lideraba cómodamente y le dejó en bandeja el triunfo, como hace una semana hizo Jake Dixon en Le Mans.

"Es una gran sensación ganar. El ritmo de Bezzecchi era muy fuerte. Cada vuelta me sacaba dos décimas en la curva 2 y al final se ha caído ahí. Había que saber gestionar el flanco derecho. En Le Mans no cometí ningún error y aquí tampoco. Estoy aquí para pelear por el campeonato, he demostrado que puedo hacerlo. Vamos a darlo todo en las últimas cuatro carreras", dijo Lowes.

Enea Bastianini acabó segundo tras superar a Jorge Martín en la última vuelta y es nuevo líder de la general. El italiano se vio favorecido por los abandonos de Luca Marini y Bezzecchi y ahora saca dos puntos a Lowes, que es segundo.

El Mundial se pone al rojo vivo con Marini y Bezzecchi, tercero y cuarto respectivamente, a 5 y 20 puntos, respectivamente.

Bezzecchi se situó líder nada más salir y junto a él se escapaban Sam Lowes y Fabio Di Giannantonio. Por detrás, Martín se colocó cuarto. Después de solo cuatro vueltas, Luca Marini se fue al suelo en la curva 14 y con ello se complicó mantener el liderato del Mundial.

El trío de cabeza enseguida abrió hueco, con Bezzecchi la mayor parte del tiempo delante. En la vuelta 11, cuando Di Giannantonio se había puesto líder, el de Speed Up se fue al suelo en la curva 2.

Bezzecchi siguió marcando el ritmo y poco a poco se separó de Lowes. El del Sky VR46 iba directo hacia una victoria, que además le habría dado el liderato, cuando se fue al suelo y regaló el triunfo a Lowes.

Martín se jugó con Bastianini el orden de las otras dos plazas del podio, cayendo el duelo finalmente del lado del italiano tras remontar desde la 12ª plaza de la parrilla y con ello pasa a encabezar el campeonato. Jake Dixon y Remy Gardner completaron el top 5.

Resultados de la carrera del Gran Premio de Aragón 2020 de Moto2

Así queda la clasificación de Moto2

Fotos del Gran Premio de Aragón 2020 de Moto2