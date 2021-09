O'Ward: Fantástico año, pero no estamos al nivel de Ganassi

O'Ward se clasificó sexto y terminó quinto en el Gran Premio Firestone de Monterey, pero el líder del campeonato, Alex Palou, de Ganassi, se clasificó cuarto y terminó segundo. El resultado dejó al mexicano con una desventaja de 35 puntos de cara al final de temporada del próximo domingo en Long Beach.

Por lo tanto, incluso si O'Ward consiguiera todos los puntos de bonificación y ganara la carrera, Palou sólo necesitaría terminar 11º para conseguir el campeonato de la IndyCar 2021.

Cuando Motorsport.com le preguntó al integrante del equipo Arrow McLaren SP si podía considerar este año como un éxito por haber pasado de ser un habitual del podio en 2020 a abrirse paso con dos victorias y una auténtica lucha por el título durante todo el año, O'Ward respondió: "Sí, creo que hemos dado un salto significativo en cuanto a la ejecución”.

"Pero aún no estamos ahí. Concretamente, no estamos donde está Ganassi, porque esos chicos tienen tres coches entre los cinco primeros del campeonato. Si me preguntas de quién es el campeonato a perder, es de ellos”.

"Estamos aquí con desventaja. Es la primera vez que realmente nos enfrentamos a un campeonato de esta magnitud, con esta cantidad de competitividad. Creo que nunca ha habido tanta competencia. Nos enfrentamos a campeones de años anteriores”.

"Ha sido un año fantástico. Estoy muy orgulloso de lo que hemos sido capaces de lograr. Estoy muy orgulloso de cómo hemos crecido. Pero aún no estamos ahí. Tenemos que seguir empujando y tenemos que seguir mejorando”.

"Creo que cuando encontremos un poco más de lo que necesitamos, deberíamos estar en la lucha por las victorias con mayor frecuencia”.

Más tarde añadió: "Creo que hemos empezado el año muy fuertes, pero no es algo que sentí este fin de semana, porque antes sentía que teníamos lo necesario para ganar. No tuve la sensación que tuve en Detroit, Barber, Texas, donde teníamos un gran coche. No teníamos autos que fueran mega superiores, pero era bueno. Incluso antes de la carrera sabía que podía ganar”.

"Como dije, es muy difícil. Tienes que aprovechar cada fin de semana que tienes porque son raros”.

"Todo lo que pido es que quiero estar a la altura de mis rivales en Long Beach. Si lo tengo, sé que puedo ocuparme de mi parte. Cuando no tenemos el ritmo, no hay mucho que pueda hacer".

Reflexionando sobre su carrera en Laguna Seca, O'Ward dijo que el coche nunca estuvo mejor que el de su rival por el título y consideraba “un milagro” haber obtenido el quinto puesto.

"Estoy entre decepcionado y feliz", dijo. "Contento porque creo que hemos conseguido un milagro con el paquete que teníamos este fin de semana. No teníamos nada en absoluto y no sé cómo avancé al Fast 6 en la clasificación. Eso nos puso en una gran posición para arrancar”.

"Nos arriesgamos. Empezamos con los neumáticos negros, porque es nuestro peor neumático, lo ha sido todo el año. Pero solo teníamos un juego de rojos nuevos, así que nos vimos obligados a usar tres negros y un rojo nuevo. Esa era nuestra carrera”.

"Hicimos todo lo que pudimos. Luché como un demonio y estamos vivos en el campeonato. Sé que muchas cosas pueden pasar a nuestro favor o en nuestra contra en Long Beach. Lo que podemos hacer es ir allí y tratar de ganar y ya veremos dónde se acomodan las cosas”.

"Si ves nuestros entrenamientos y el calentamiento, no creo que hayamos pasado de la 16° posición. Creo que eso demuestra que, por alguna razón, sufrimos para encontrar el ritmo, por lo que pienso que el quinto fue algo fantástico para nosotros este fin de semana”.

"Con la forma en que empezamos el fin de semana y con el quinto ahora mismo, si me dijeras después de la primera sesión de entrenamientos: ‘Toma el quinto lugar’, yo lo firmaría. Era el máximo absoluto este fin de semana”.

Sobre el tema de un tercer coche en Arrow McLaren SP junto a O'Ward y Felix Rosenqvist en 2022, Zak Brown aclaró a Motorsport.com el sábado que esto probablemente ocurriría en las 500 Millas de Indianápolis y en carreras selectas durante el resto del año. Cuando se le preguntó si eso ayudaría a impulsar el AMSP al nivel de Ganassi, O'Ward prefirió dejar el tema de lado.

"Honestamente para mí, siempre me centro en mis cosas", dijo. "Honestamente, este fin de semana Félix y yo estábamos conduciendo un coche muy similar por primera vez. Pero normalmente estoy en un extremo del espectro en comparación con cualquier otro compañero de equipo que he tenido, y ellos están en el otro extremo del espectro en términos de lo que me gusta”.

"Sabemos que nos falta. El problema es que no podemos encontrarlo. Esa es la pura verdad. Intentamos encontrar esos pequeños detalles extra, pero parece que todavía no lo conseguimos”.

"Sé que lo haremos. Tengo mucha fe en los chicos que hacen lo mejor en el equipo, porque ciertamente no soy el que mira los números. Sé que lo vamos a encontrar, pero aún no estamos ahí”.