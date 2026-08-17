VIDEO: Mick Schumacher choca tras un fuerte comienzo en la IndyCar en Markham

El prometedor fin de semana de Mick Schumacher en la IndyCar de Markham terminó con un accidente durante la carrera del domingo. El piloto de RLL se estrelló solo en la curva 4, rozando el muro interior mientras perseguía al grupo de cabeza.

"Ni siquiera estábamos empujando fuerte. Teníamos un coche muy bueno", dijo Schumacher. "Y simplemente estaba esperando mi momento y, sí, me acerqué un poco más al muro de lo que quería. Y ese pequeño toque acabó apuntando el coche en la dirección equivocada.

"Nunca, en ningún fin de semana, es agradable terminarlo sin acabar la carrera. Creo que una de las partes importantes de competir es terminar la carrera. Especialmente hoy, cuando teníamos un coche tan bueno, creo que podríamos haber sumado algunos puntos decentes. Terminar contra un muro definitivamente no es ideal. Ahora solo tenemos que mirar hacia Washington."

Schumacher continuó describiendo las condiciones de la pista en la que ha sido una primera carrera llena de acontecimientos en el nuevo circuito urbano temporal de Markham, Canadá. Menciona cómo la geometría de las barreras de hormigón contribuye a la naturaleza implacable de la pista.

"Sinceramente, creo que cualquier vuelta que das en esta pista se siente delicada. Pero no necesariamente se sintió más delicada que otras vueltas. Creo que, por el contrario, se sintió realmente bien. El coche se sintió genial. Y sí, como dije, simplemente llegamos a ese extremo puntiagudo de la curva.

"Desafortunadamente, aquí no tenemos un muro redondeado. Normalmente, puedes rozarlo un poco, pero aquí, con un borde puntiagudo, en el momento en que lo tocas apenas un poco, abrirá la dirección y te enviará recto contra el muro."

Schumacher había hecho una gran salida, subiendo desde el décimo puesto al adelantar a su compañero de equipo Graham Rahal para colocarse noveno.

Tras 13 vueltas, Rinus 'VeeKay' (Juncos-Chevrolet) entró sorprendentemente en boxes, promoviendo a Schumacher a la octava posición. VeeKay probablemente no habría podido recuperar la posición, ya que salió en medio del tráfico.

Poco después, Schumacher siguió recto de repente en la curva 4 en la vuelta 15 y tuvo que retirarse.