Las posiciones del campeonato de IndyCar 2026 después de Markham
Palou afianza aún más su posición en lo más alto de la clasificación del campeonato, aumentando su ventaja a +133 sobre Kirkwood
Un cuarto puesto en una carrera de mucho desgaste en las calles de Markhan ayudó a Alex Palou a sumar otros 23 puntos a su ventaja en el campeonato, ahora 133 puntos por delante de Kyle Kirkwood (quien se estrelló).
David Malukas está cuatro puntos por detrás de Kirkwood en tercer lugar, mientras que Christian Lundgaard está a solo dos puntos de Malukas en una reñida batalla por el segundo puesto.
Dentro de los diez primeros, el único otro cambio significativo fue que el ganador de la Indy 500, Felix Rosenqvist, cayó del sexto al octavo puesto.
Además, Romain Grosjean subió tres posiciones en la clasificación hasta el 18.º tras terminar segundo en Markham.
Clasificación de IndyCar 2026 después de Markham (Carrera 14 de 18)
|Pos.
|Driver
|Points
|1
|Alex Palou
|542
|2
|Kyle Kirkwood
|409
|3
|David Malukas
|405
|4
|Christian Lundgaard
|403
|5
|Pato O'Ward
|385
|6
|Josef Newgarden
|352
|7
|Scott McLaughlin
|345
|8
|Felix Rosenqvist
|344
|9
|Marcus Ericsson
|329
|10
|Rinus VeeKay
|295
|11
|Will Power
|292
|12
|Scott Dixon
|264
|13
|Graham Rahal
|258
|14
|Kyffin Simpson
|252
|15
|Marcus Armstrong
|244
|16
|Santino Ferrucci
|225
|17
|Alexander Rossi
|218
|18
|Romain Grosjean
|209
|19
|Louis Foster
|200
|20
|Nolan Siegel
|195
|21
|Dennis Hauger (R)
|189
|22
|Christian Rasmussen
|164
|23
|Caio Collet (R)
|158
|24
|Mick Schumacher (R)
|151
|25
|Sting Ray Robb
|150
|26
|Conor Daly
|24
|27
|Takuma Sato
|20
|28
|Jack Harvey
|8
|29
|Jacob Abel (R)
|6
|30
|Helio Castroneves
|5
|31
|Ed Carpenter
|5
|32
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33
|Katherine Legge
|5
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Gran Premio de Qatar de MotoGP: los equipos esperan una decisión
VIDEO: Mick Schumacher choca tras un fuerte comienzo en la IndyCar en Markham
Cómo Marcus Ericsson convirtió un "gran reseteo" en una clase magistral en las calles de Markham
Da Costa se defiende y señala que Wehrlein sacó a Jake Dennis “a propósito” en Londres
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments