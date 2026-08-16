Las posiciones del campeonato de IndyCar 2026 después de Markham

Un cuarto puesto en una carrera de mucho desgaste en las calles de Markhan ayudó a Alex Palou a sumar otros 23 puntos a su ventaja en el campeonato, ahora 133 puntos por delante de Kyle Kirkwood (quien se estrelló).

David Malukas está cuatro puntos por detrás de Kirkwood en tercer lugar, mientras que Christian Lundgaard está a solo dos puntos de Malukas en una reñida batalla por el segundo puesto.

Dentro de los diez primeros, el único otro cambio significativo fue que el ganador de la Indy 500, Felix Rosenqvist, cayó del sexto al octavo puesto.

Además, Romain Grosjean subió tres posiciones en la clasificación hasta el 18.º tras terminar segundo en Markham.

Clasificación de IndyCar 2026 después de Markham (Carrera 14 de 18)