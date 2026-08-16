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Resultados
IndyCar Markham

Resultados oficiales de la IndyCar 2026 en Markham

Ericsson le negó la victoria a Grosjean en las vueltas finales de una alocada carrera en un circuito callejero, logrando su quinta victoria en IndyCar

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Marcus Ericsson, Andretti Global

Marcus Ericsson adelantó a Romain Grosjean a falta de cinco vueltas en las calles de Markham, logrando su primera victoria desde marzo de 2023 en St. Pete. Es la quinta victoria de la carrera del sueco en IndyCar, y la primera desde que se unió a Andretti. Markham pone fin a una racha de 63 carreras sin victorias para Ericsson.

Grosjean terminó segundo, logrando su sexto subcampeonato de su carrera y su séptimo podio, mientras sigue 0-77 en sus intentos de llegar al Victory Lane de IndyCar. El margen de victoria fue de 7,5 segundos.

Will Power se quedó con el último lugar en el podio, conteniendo a un Alex Palou que venía fuerte en cuarto lugar y a Pato O'Ward en quinto.

La carrera presentó varios incidentes con un total de ocho abandonos, y 14 pilotos terminaron en la vuelta del líder.

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Resultados de IndyCar Markham

cla # driver team laps time gap int mph pits retirement pts
1 28 SWE Marcus Ericsson Andretti Global 90 2:16'22.2341     83.156 2   51
2 18 FRA Romain Grosjean Dale Coyne Racing 90 2:16'29.7646 7.5305 7.5305 83.079 2   41
3 26 AUS Will Power Andretti Global 90 2:16'32.7923 10.5582 3.0277 83.049 2   36
4 10 ESP Alex Palou Chip Ganassi Racing 90 2:16'32.9792 10.7451 0.1869 83.047 2   32
5 5 MEX Patricio O'Ward Arrow McLaren 90 2:16'33.3999 11.1658 0.4207 83.042 3   30
6 7 DEN Christian Lundgaard Arrow McLaren 90 2:16'44.0184 21.7843 10.6185 82.935 3   28
7 76 HOL Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 90 2:16'44.4042 22.1701 0.3858 82.931 3   26
8 3 NZL Scott McLaughlin Team Penske 90 2:16'47.6769 25.4428 3.2727 82.898 2   24
9 15 USA Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 90 2:16'48.2410 26.0069 0.5641 82.892 3   22
10 14 USA Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 90 2:16'49.1590 26.9249 0.9180 82.883 3   20
11 77 USA Ray Robb Sting Juncos Hollinger Racing 90 2:17'01.7697 39.5356 12.6107 82.756 3   19
12 6 USA Nolan Siegel Arrow McLaren 90 2:17'02.4182 40.1841 0.6485 82.749 3   19
13 2 USA Josef Newgarden Team Penske 90 2:17'03.5146 41.2805 1.0964 82.738 4   17
14 8 CAY Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 90 2:17'30.9510 1'08.7169 27.4364 82.463 3   16
15 19 NOR Dennis Hauger Dale Coyne Racing 89 2:15'34.7589 1 Lap 1 Lap 82.712 2 Accident 15
16 66 NZL Marcus Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 89 2:17'05.8250 1 Lap 1'31.0661 81.796 4   14
17 12 USA David Malukas Team Penske 89 2:17'34.1235 1 Lap 28.2985 81.516 3   13
18 9 NZL Scott Dixon Chip Ganassi Racing 84 2:17'06.9026 6 Laps 5 Laps 77.191 4   12
19 4 BRA Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 67 2:09'39.0881 23 Laps 17 Laps 65.113 3 Retirement 11
20 20 USA Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 66 1:45'39.5074 24 Laps 1 Lap 78.706 3 Mechanical 10
21 27 USA Kyle Kirkwood Andretti Global 53 1:23'33.6380 37 Laps 13 Laps 79.918 1 Accident 9
22 45 GBR Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 42 1:03'58.8155 48 Laps 11 Laps 82.713 1 Accident 12
23 21 DEN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 35 51'48.5623 55 Laps 7 Laps 85.120 2 Accident 7
24 60 SWE Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 18 26'36.7030 72 Laps 17 Laps 85.226 2 Mechanical 6
25 47 GER Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 14 18'39.9064 76 Laps 4 Laps 94.508   Accident 5

 

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