Cómo ver la IndyCar 2026 en Markham: horarios del fin de semana y canales de televisión
La IndyCar se enfrenta este fin de semana a un nuevo circuito urbano en Canadá
La 14.ª prueba de la temporada 2026 de la IndyCar se celebra en las calles de Markham, en Ontario (Canadá).
Alex Palou amplió su ventaja en la clasificación general con una victoria en Portland y ahora cuenta con 110 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, segundo clasificado. Ha sido su sexta victoria de la temporada 2026.
El circuito urbano, de 2,19 millas, acogerá el domingo una carrera de 90 vueltas.
A continuación te explicamos cómo seguir toda la acción este fin de semana, en el que la IndyCar compite en un circuito urbano totalmente nuevo:
Titulares recientes
¿Cuál es el programa del fin de semana en Markham?
Viernes, 14 de agosto
Entrenamientos de IndyCar
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México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00
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Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00
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Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00
-
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00
Sábado, 15 de agosto
Entrenamientos de IndyCar
-
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 09:00
-
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00
-
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00
-
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:00
Clasificación de IndyCar
-
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:25
-
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:25
-
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:25
-
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:25
Domingo, 16 de agosto
Calentamiento de IndyCar
-
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 07:40
-
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 08:40
-
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 09:40
-
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:40
Carrera de IndyCar
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:22
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:22
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:22
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:22
Will Power, Andretti Global
Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images
¿Cómo puedo ver la carrera de IndyCar « » en Markham?
Todas las sesiones son transmitidas para Latinoamérica por la señal de streaming de Disney+.
¿Quiénes compiten en la carrera de IndyCar en Markham?
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N.º de coche - Piloto Equipo Fabricante N.º 2 - Josef Newgarden Equipo Penske Chevrolet N.º 3 - Scott McLaughlin Equipo Penske Chevrolet N.º 4 - Caio Collet AJ Foyt Enterprises Chevrolet N.º 5 - Pato O'Ward Arrow McLaren Chevrolet N.º 6 - Nolan Siegel Arrow McLaren Chevrolet N.º 7 - Christian Lundgaard Arrow McLaren Chevrolet N.º 8 - Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing Honda N.º 9 - Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda N.º 10 - Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda N.º 12 - David Malukas Team Penske Chevrolet N.º 14 - Santino Ferrucci AJ Foyt Enterprises Chevrolet N.º 15 - Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda N.º 18 - Romain Grosjean Dale Coyne Racing Honda N.º 19 - Dennis Hauger Dale Coyne Racing Honda N.º 20 - Alexander Rossi Ed Carpenter Racing Chevrolet n.º 21 - Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing Chevrolet n.º 26 - Will Power Andretti Global Honda n.º 27 - Kyle Kirkwood Andretti Global Honda n.º 28 - Marcus Ericsson Andretti Global Honda N.º 45 - Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing Honda N.º 47 - Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing Honda N.º 60 - Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing con Curb Agajanian Honda N.º 66 - Marcus Armstrong Meyer Shank Racing con Curb Agajanian Honda N.º 76 - Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing Chevrolet N.º 77 - Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing Chevrolet
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