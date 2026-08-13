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IndyCar Markham

Cómo ver la IndyCar 2026 en Markham: horarios del fin de semana y canales de televisión

La IndyCar se enfrenta este fin de semana a un nuevo circuito urbano en Canadá

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

La 14.ª prueba de la temporada 2026 de la IndyCar se celebra en las calles de Markham, en Ontario (Canadá).

Alex Palou amplió su ventaja en la clasificación general con una victoria en Portland y ahora cuenta con 110 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, segundo clasificado. Ha sido su sexta victoria de la temporada 2026.

El circuito urbano, de 2,19 millas, acogerá el domingo una carrera de 90 vueltas.

A continuación te explicamos cómo seguir toda la acción este fin de semana, en el que la IndyCar compite en un circuito urbano totalmente nuevo:

Titulares recientes

Lee también:

¿Cuál es el programa del fin de semana en Markham?

Viernes, 14 de agosto

Entrenamientos de IndyCar

  • México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00

  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00

  • Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00

Sábado, 15 de agosto

Entrenamientos de IndyCar

  • México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 09:00

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00

  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00

  • Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:00

Clasificación de IndyCar

  • México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:25

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:25

  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:25

  •  Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:25

Domingo, 16 de agosto

Calentamiento de IndyCar

  • México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 07:40

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 08:40

  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 09:40

  •  Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:40

Carrera de IndyCar

  • México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:22
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:22
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:22
  • Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:22
Will Power, Andretti Global

Will Power, Andretti Global

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

¿Cómo puedo ver la carrera de IndyCar « » en Markham?

Todas las sesiones son transmitidas para Latinoamérica por la señal de streaming de Disney+. 

¿Quiénes compiten en la carrera de IndyCar en Markham?

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