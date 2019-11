Toda la información de la sexta temporada de Fórmula E

Después de una vibrante temporada 2018/2019 tras el importante cambio de reglamento, la Fórmula E tiene un listón muy alto por superar en la temporada 2019/2020 que arranca este fin de semana en Ad Diriyah, Arabia Saudita.

El campeonato eléctrico no para de crecer y prueba de ello es que al ya destacado elenco de marcas que tenía se unen este año nada menos que Porsche y Mercedes, que llega como equipo oficial tras su apoyo a HWA en el campeonato anterior. Ambos intentarán destronar a DS Techeetah, equipo referencia que ha sufrido un cambio en su alineación en cuanto al compañero del campeón Jean-Eric Vergne.

Vamos con los protagonistas.

Los principales cambios de reglas

En su búsqueda de la perfección, la Fórmula E ha trabajado en perfeccionar un reglamento que demostró funcionar bien.

-El 'Modo Ataque' demostró agregar el componente de espectáculo y emoción que necesitaba la categoría, y ha sido modificado. O más bien, mejorado: el nivel de potencia aumenta en 10kW, hasta los 235kW.

Además, durante los periodos de auto de seguridad y periodos completos de banderas amarillas (Full Course Yellow) estará prohibido activar el 'Modo Ataque'. Eso se ha hecho porque el año anterior los pilotos aprovechaban que con Safety Car o con la carrera neutralizada no se puede adelantar y por tanto no perdían nada al pasar por la zona de activación.

Aparte del 'Modo Ataque' con el que los pilotos pueden disfrutar de un extra de potencia durante 5 minutos tras pasar por un punto de activación, se mantiene el FanBoost. Es decir, los cinco más votados por los fans en redes sociales pueden aprovechar un extra de potencia durante cinco segundos en la segunda mitad de la carrera.

-Otro de los grandes defectos de los ePrix de la temporada quinta (esta que comienza es la seis) fue que, al haber tantos accidentes y salir coche de seguridad o banderas amarillas, los pilotos ahorraban energía y no tenían que gestionarla el resto de las vueltas, yendo a fondo.

Ahora, tras cada interrupción del auto de seguridad o Full Course Yellow, se reducirá de cada coche 1kWh por minuto para que los pilotos no puedan hacer el resto de las vueltas sin preocuparse por la gestión, que ha sido una de las señas de identidad de la categoría desde su creación.

-Si la carrera se suspende con bandera roja, se parará el cronómetro que indica la duración de la carrera (la duración sigue siendo de 45 minutos más una vuelta). El director de carrera podrá decidir lo contrario, pero en principio se completará la distancia íntegra.

-Esta temporada están prohibidos los dobles motores que usaba Nissan e.dams. La Fórmula E explicó que pretenden reducir los costes evitando que otros equipos gasten en desarrollar ideas como la de Nissan. De hecho, recuerdan, "no es innovador desarrollar dos motores gemelos, que tienen las mismas características".

-Y otro cambio es que se dará un punto al piloto que marque el mejor tiempo durante la fase de grupos de la clasificación, la ronda que da acceso a la 'Superpole'. Por tanto el reparto queda así: tres puntos al autor de la pole, uno al que lidere la ronda de grupos, un punto al que logre la vuelta rápida de carrera, 25 puntos al ganador de la carrera y 18-15-12-10-8-6-4-2-1 del 2º al 10º clasificado de la carrera.

¿Cómo se llaman los monoplazas Gen2 de cada equipo?

Esta será la segunda temporada de los Gen2, el diseño de auto que se introdujo en la 2018/2019. La Fórmula E anunció que el llamado Gen2 (segunda versión después de que el primer monoplaza de la categoría durase los cuatro primeros años) alargará su vida útil hasta el final de la campaña 2021/22.

Pero, en la temporada 2020/2021, le cambiarán la trompa del auto para que los pilotos que se toquen con otros rivales se vean perjudicados y no se provoquen incidentes a sabiendas de que no se perderá tiempo ni rendimiento.

Respecto a los autos para este campeonato, además del aumento de potencia se ha realizado una mejora en el rendimiento de la batería, con poco cambio en el diseño del chasis. ¡Y ojo! Con la llegada de Porsche estamos ante una parrilla récord, con nada menos que 24 monoplazas.

Estos son los circuitos que albergan el campeonato eléctrico:

En el calendario de la 2019/2020 desaparecen Hong Kong, Berna y Mónaco y se añaden Yakarta (Indonesia), Seúl (Corea) y vuelve Londres, pero a un circuito diferente al que estuvo en las dos primeras temporadas de Fórmula E.

Y este el calendario, para que apuntes las fechas de las carreras de la Fórmula E 2019/2020