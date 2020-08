Fórmula E registra sus primeros positivos por coronavirus

Todos los pilotos y personal del equipo que estarán en el aeropuerto de Tempelhof han tenido que pasar test y estar en cuarentena 36 horas en sus respectivos hoteles.

Aunque Gill, que vive en EE UU, asegura que no tiene ningún síntoma de la COVID-19, dio positivo el lunes y ahora tendrá que guardar una cuarentena de 10 a 14 días.

El dirigente de Mahindra aseguró en una rueda de prensa telemática con un grupo reducido de medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Lo primero que tengo que soltaros es que he dado positivo por COVID-19 en el primer test del lunes. Estoy bajo aislamiento en este momento y esperaré a la segunda prueba".

"No tengo ningún síntoma y me siento bastante bien, así que eso ya es algo. Me siento un poco triste por no poder ayudar al equipo en este momento, pero lo mejor para la salud de todos es estar lejos".

Mahindra Racing, que durante el confinamiento se mudó a un nueva sede y actualizó el software de su monoplaza M6Electro, ya había planeado una reestructuración del equipo en caso de que alguno de sus empleados clave se contagiará.

Gill agregó: “Anticipamos que pudiera haber algunos cambios en el equipo en el futuro debido a la COVID-19. Todos tenían un sustituto".

“Mahindra tiene un equipo directivo bastante sólido, por lo que Toni Cuquerella [ingeniero jefe de carrera] intervendrá para cumplir con el deber de liderar el equipo y David Clarke [team manager] básicamente compartirá las responsabilidades".

"En un día de carrera, son en gran parte ellos quienes se encargan de gestionar los coches, por lo que entre los dos estamos en buenas manos. Estoy a solo una llamada por radio".

El circuito en el aeropuerto de Tempelhof se ha limitado a 1000 personas, por debajo de las 5000 estimadas en un evento normal de Fórmula E, debido a la legislación alemana que se mantendrá vigente hasta finales de agosto.

A cada equipo se le ha reducido la asignación de personal de 40 a 21 personas: 19 miembros del equipo y dos pilotos.

Originalmente, esto tenía un límite de 20, pero se otorgó un espacio extra para que los directores de los equipos pudieran asistir.

Cuando Motorsport.com le preguntó si Gill esperaba poder regresar a la pista, agregó: "Me pidieron que hiciera una segunda prueba, que está programada para hoy o mañana, y en base a eso veremos".

"A partir de ahora, las instrucciones iniciales son de 10 a 14 días [en aislamiento], así que sí, creo que la final será en el hotel para mí".