A Da Costa le costó encontrar motivación tras ser campeón

El piloto de DS Techeetah consiguió tres victorias en su camino a ganar el título de campeón 2019-20 dos carreras antes del final de la temporada, lo más pronto que se ha decidido un campeonato en las seis temporadas de Fórmula E disputadas hasta ahora.

Antes de su reciente título de FE, da Costa no había ganado un campeonato desde 2009 cuando fue campeón de la Fórmula Renault 2.0 NEC para el equipo Motopark.

En ese tiempo, fue dejado de lado para correr con Toro Rosso en la Fórmula 1 en 2014 y había estado en la parte trasera de la parilla en la FE mientras estuvo en el equipo Andretti.

Antes de la primera ronda doble de la nueva temporada de Fórmula E en Arabia Saudita a finales de esta semana, da Costa dijo que tras su éxito había necesitado tiempo para olvidarse de sus "deberes como deportista" después de perder su motivación para prepararse físicamente para la nueva temporada.

Preguntado por Motorsport.com si el portugués había experimentado un "bajón" en los días posteriores a su victoria en el campeonato, da Costa dijo: "Es una pregunta interesante porque durante el mes siguiente, cuando llegué a casa, me costó mucho volver a hacer algo de ejercicio y volver al gimnasio".

"No tenía motivación, no quería hacerlo. Me decía a mí mismo: '¿qué, lo gano una vez y ya está?"

"Me siento el rey del mundo y ya no tengo que hacer ejercicio o lo que sea...".

Da Costa explicó que desde entonces ha empezado a trabajar con un psicólogo deportivo para preparar la nueva temporada, ya que su objetivo es ser bicampeón como ya lo hizo su compañero de equipo, Jean-Eric Vergne.

"He estado trabajando un poco con un entrenador mental, con un psicólogo deportivo, y la verdad es que es saludable hacerlo y olvidarte de tu deporte y de tus obligaciones como deportista durante un tiempo y disfrutar de tu vida y de tus ganancias".

"Para ser honesto, (la motivación) volvió de forma natural y estoy justo donde lo dejamos".

Desde 2009, da Costa trabaja con el fisiólogo Emiliano Ventura, director del Instituto del Motor y el Deporte de Madrid.

Por su parte, Mitch Evans, piloto de Jaguar Racing, declaró a Motorsport.com que le costó varias semanas recuperar el ánimo después que un bajón de forma de su equipo acabara con las posibilidades de luchar por el título.

Evans lideró los puntos tras su dominante victoria en Ciudad de México, pero terminó la temporada en la séptima posición, con un séptimo puesto como mejor resultado en las seis carreras disputadas en Alemania en agosto.

"Me dolió durante unas semanas después", dijo Evans.

"Estaba de mal humor porque sabes a lo largo de tu carrera cuándo tienes buenas oportunidades y creo que esa fue una perdida".