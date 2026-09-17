Nico Varrone dejará de competir en la FIA F2 con efecto inmediato

Mientras que la Fórmula 2, la antesala de la Formula 1, se dirige al Gran Premio de Azerbaiyán para disputar una inusual ronda con tres carreras, esto ante los rumores de una posible modificación en la parte final del calendario 2026, el piloto argentino Nico Varrone ha anunciado su salida de la categoría.

Varrone llegó en el 2026 para disputar su primera temporada de tiempo completo en la FIA F2 con el objetivo de abrirse camino y tener una oportunidad para la F1. El argentino dejó de lado los proyectos en la resistencia, mundo en donde se había consolidado como piloto oficial de Chevrolet y compitiendo en el 2025 en un hypercar de Porsche. Con un nombre reconocido dentro de los sportcars decidió emprender una nueva aventura.

Varrone ha disputado todo el calendario hasta la ronda en Madrid y hasta ahora ha sumado puntos en tres competencias con un mejor resultado en la carrera sprint de Miami donde firmó una sexta posición. Actualmente se encuentra en la posición 20 del campeonato en una temporada con altibajos dentro de la escudería VAR, donde ha sido, en ocasiones, víctima de incidentes fuera de su control.

Ahora, durante la noche del miércoles, Varrone usó sus redes sociales para anunciar su salida a solo unos días de viajar a Bakú.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de la Fórmula 2 2026 con VAR”, expresó Varrone en un posteo en sus redes sociales.

“No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”.

Nicolás Varrone, Van Amersfoort Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles”, expresó el sudamericano quien agradeció a la familia Villagómez, accionistas de la escudería VAR.

Varrone no dio una pista definitiva sobre su futuro y expresó: “espero poder contarles muy pronto”.

Se sabe que Varrone nunca ha perdido el contacto con el mundo de la resistencia y las puertas se encuentran abiertas para regresar a la serie tanto en el WEC como en IMSA, en especial buscar las 24 Horas de Le Mans donde ya logró el éxito en el 2023 en la categoría GTE Am.