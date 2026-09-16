Ralf Schumacher: "McLaren ha desperdiciado por su propia culpa la victoria en Madrid"

"Es injusto", afirmó Lando Norris el domingo al referirse a la victoria que se le escapó en la Fórmula 1 en Madrid, e incluso Kimi Antonelli reconoció que el campeón del mundo se habría merecido más que él la victoria en el debut de Madring. Pero, ¿realmente Norris y McLaren solo tuvieron mala suerte con el momento en que entró el coche de seguridad virtual?

Para el experto Ralf Schumacher, esa explicación se queda corta. En el podcast "Backstage Boxengasse" de Sky, afirma sobre Norris: "En mi opinión, perdió porque el equipo tomó una decisión equivocada. Era obvio, una vez que el coche se detuvo allí, que iba a salir o bien un coche de seguridad o bien un coche de seguridad virtual".

De hecho, la dirección de carrera no activó el VSC tras el abandono de Lance Stroll hasta que Norris ya había pasado por la entrada del pit lane. Así, todos los pilotos que iban detrás de él pudieron realizar una parada en boxes "libre", mientras que él tuvo que parar más tarde con bandera verde y, por ello, perdió el liderato.

Schumacher admite que habría supuesto "cierto riesgo" para McLaren llamar a Norris a boxes por mera sospecha. Por otra parte, subraya el experto, era "previsible" que en los siguientes segundos se activara un coche de seguridad virtual o incluso real.

Más de la F1 : Fórmula 1 "No estoy disfrutando de la vida": cómo la etapa de Tsunoda en Red Bull F1 le "agotó"

A la pregunta concreta de si el departamento de estrategia le había privado a Norris de la victoria el domingo, Schumacher responde: "Desde mi punto de vista, sí. Cuando alguien lleva tanto tiempo en el mundo del automovilismo, está claro que eso es lo que pasa. Y ahí es donde entro yo".

"Es exactamente lo mismo que cuando empieza a llover", compara el seis veces ganador de Grandes Premios. En ese escenario, también se tiene "un problema enorme" si, como líder, no se entra a boxes a tiempo para cambiar los neumáticos.

"Esas cosas pueden pasar. Y si un equipo tiene valor y lo anticipa, entonces también puede salir como un “héroe”", afirma Schumacher, quien, aunque explica que ahora, por supuesto, se puede debatir si la normativa actual del VSC es justa.

"Pero creo que, por otro lado, [es] también un elemento de suspense. Y además, una situación en la que se exige a un equipo que tome una decisión", afirma el experto. Y eso es precisamente lo que McLaren no hizo el domingo.