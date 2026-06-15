Wolff menciona los factores clave del cambio de rumbo de Hamilton en Ferrari

La curva de rendimiento de Lewis Hamilton en la temporada 2026 de Fórmula 1 muestra claramente una tendencia al alza. Tras un difícil primer año en Ferrari, el siete veces campeón del mundo celebró su primera victoria para la Scuderia en el Gran Premio de Barcelona y anteriormente había logrado varios podios.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, considera que una combinación de factores deportivos, técnicos y personales es responsable de ello.

Hamilton había vivido una decepcionante temporada de debut en 2025 tras su cambio a Ferrari. En aquel entonces no logró subir al podio. Sin embargo, este año el británico se muestra claramente más fuerte. Antes de su éxito en Barcelona, ya había subido al podio en China, Mónaco y Canadá.

Primera victoria de Ferrari tras una difícil temporada de debut

En el Gran Premio de Barcelona, Hamilton se impuso a la competencia con una agresiva estrategia de tres paradas. Un Virtual Safety Car tardío también jugó a su favor, ya que pudo realizar su última parada en boxes en condiciones favorables. Después, defendió su liderato con solvencia hasta la meta.

Después de la carrera, Wolff felicitó a su antiguo piloto de muchos años por su éxito: "¡Antes que nada, felicidades a Lewis! Ha trabajado muy duro y especialmente el año pasado vivió muchos momentos difíciles. Por eso me alegro de todo corazón por él de que haya ganado."

Además, Wolff vuelve a subrayar su aprecio por Hamilton: "Siempre he dicho: si no gana uno de nuestros dos pilotos, entonces debería ser Lewis. Y hoy se ha merecido la victoria." Wolff también menciona al jefe del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, en este contexto: "También me alegro por Fred. La responsabilidad y la presión en Ferrari son enormes. Por eso estoy feliz y aliviado por él. Le tengo mucho cariño."

Wolff ve razones técnicas y deportivas

Preguntado por las razones del aumento de rendimiento de Hamilton, Wolff remite en primer lugar a la actual generación de coches. Los nuevos coches son diferentes en su comportamiento a los vehículos de los últimos años, que estaban marcados por un fuerte bouncing y reglajes muy rígidos.

Los monoplazas de este año son absolutamente distintos y, al parecer, se adaptan mejor al estilo de conducción de Hamilton. "Esto vuelve a estar más cerca de un estilo de conducción convencional, al menos en lo que respecta a la aerodinámica y la dinámica del vehículo", explica Wolff. "Obviamente, la gestión del motor es completamente diferente, pero se ve que conduce con fuerza."

Además, el austriaco elogia la colaboración dentro del equipo Ferrari. "La dinámica en el equipo parece ser buena entre él y su ingeniero de carrera", dice Wolff. "Lo vi en el podio por televisión. Su expresión facial me muestra que está muy feliz."

La vida privada también juega un papel

A continuación, Wolff se permite, no solo como antiguo jefe de equipo, sino también como amigo de muchos años de Hamilton, una observación en tono de broma sobre su vida privada: "¡Quizá ayude la novia! A mí me ayudó tener una pareja. Se tiene una vida familiar estable y parece que los dos se entienden muy bien."

Upgrade im Privatleben, vielleicht auch ein Schlüssel zum Erfolg Foto: GettyImages

Sin embargo, Wolff deja claro que, desde su punto de vista, confluyen varios factores. "Creo que es la suma de todos estos factores desde el punto de vista emocional, personal y profesional", explicó. "Cuando uno se siente bien, gana."

La victoria de Hamilton también tuvo consecuencias en el campeonato del mundo. Debido al abandono de Kimi Antonelli a cuatro vueltas del final de la carrera, Hamilton reduce su desventaja con respecto al italiano de 66 a 41 puntos. George Russell, tras su segundo puesto en Barcelona, está ahora nueve puntos detrás de Hamilton en la tercera posición de la clasificación de pilotos.