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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Briatore apunta al "trabajo de equipo" de Colapinto con Gasly en Barcelona

Flavio Briatore se mostró satisfecho por la recuperación de Alpine el domingo en Barcelona y destacó que Franco Colapinto trabajó en equipo tras el pedido de cederle su posición a Pierre Gasly.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine logró colocar a sus dos pilotos entre los diez primeros en el Gran Premio de Barcelona para cerrar de buena manera un fin de semana complicado para Franco Colapinto y Pierre Gasly debido al rendimiento del A526 en la pista catalana.

Ambos pilotos tuvieron dificultades para encontrar el balance correcto durante el viernes y el sábado, lo que dejó a Colapinto en la 13° posición de la clasificación, un lugar por delante de Gasly.

Sin embargo, el ritmo de los Alpine fue mejor durante la carrera del domingo y ambos avanzaron en el clasificador hasta cruzar la meta con Gasly séptimo y Colapinto octavo, aunque el argentino luego cayó al décimo puesto por una sanción posterior.

"Fue una gran remontada del equipo hoy teniendo en cuenta desde dónde comenzamos el día. Pasar de largar muy por fuera del top 10 a terminar con ambos autos dentro de los puntos es muy positivo", dijo Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El domingo en Barcelona volvió a reflejar una tendencia de Alpine esta temporada: el equipo suele rendir mejor en carrera que en clasificación, una situación que Briatore espera corregir en las próximas rondas.

"Nuestro auto parece rendir mejor y ser más competitivo los domingos que los sábados, y necesitamos encontrar rápidamente la manera de mejorar nuestro rendimiento general", apuntó.

Hubo un breve momento de tensión durante la carrera cuando Alpine le pidió a Colapinto que cediera su posición a Gasly en la vuelta 20 de las 66 previstas. Fue una solicitud que no le gustó al argentino, pero que acató, algo que Briatore destacó posteriormente.

"Hay que reconocer el trabajo de Pierre y Franco por su cooperación y por trabajar como equipo para maximizar nuestra posición en la carrera y sumar la mayor cantidad de puntos posible, que siempre es nuestra prioridad número uno", concluyó.

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