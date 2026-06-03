Williams prioriza las piezas de repuesto para Mónaco tras el "costoso" GP de Canadá
James Vowles dice que Williams priorizó la producción de piezas de repuesto para Mónaco tras un costoso fin de semana en el GP de Canadá.
James Vowles ha revelado que Williams priorizó en gran medida la producción de piezas de repuesto de cara al Gran Premio de Mónaco, advirtiendo que el implacable circuito urbano podría ofrecer la primera carrera genuinamente en mojado de la temporada.
Tras un duro fin de semana en Canadá que agotó el inventario de piezas del equipo, en gran parte debido a un fuerte accidente el viernes de Alex Albon que destruyó múltiples componentes clave y una colisión con Oscar Piastri durante la carrera, Vowles habló de la necesidad de acumular más repuestos para la próxima carrera en Monte Carlo.
"Así que, en el caso de Alex, ese golpe del viernes fue un golpe muy, muy costoso. Dañó el suelo, el alerón delantero, el alerón trasero, algunos elementos de la caja de cambios, algunos elementos de la unidad de potencia también al mismo tiempo. Así que fue costoso en ese sentido y obviamente, todos estamos limitados por un tope presupuestario," explicó el jefe del equipo en The Vowles Verdict.
Añadió: "Tenemos un ciclo de desarrollo para algunos de esos componentes del coche de cara al futuro. Hay un alerón delantero, por ejemplo, en camino; hay un desarrollo del suelo que analizaremos para más adelante.
"Ahora, lo que hemos tenido que hacer como consecuencia de todo eso es asegurarnos de priorizar y tener niveles de stock suficientes para Mónaco porque, pase lo que pase, estamos a punto de entrar probablemente en la pista más dura en términos dedesgaste y simplemente no puedes arreglártelas teniendo los coches montados sin repuestos a tu alrededor. Ahí es donde necesitamos colocarnos en una posición fuerte para Mónaco."
James Vowles, Williams Racing Team Principal
Photo by: Erik Junius
Vowles admitió tener una "relación de amor-odio" con el icónico circuito urbano de Monte Carlo.
"Mónaco, tengo una relación de amor-odio con este circuito. Es tan único por cómo es. Así que, empecemos por los verdaderos aspectos positivos. En primer lugar, es excepcional ver a los pilotos tomar ritmo en la pista y luego, en la clasificación, marcar vueltas perfectas.
"Y realmente quiero decir perfectas al milímetro. Si te colocas justo encima de lo que llamamos las secciones de la Piscina, puedes ver que apenas rozan sus neumáticos con el bordillo de entrada al entrar. Y es increíble de ver.
"El clima con frecuencia forma parte de Mónaco, y es impredecible hasta cierto punto, pero hemos tenido varias carreras en mojado. Así que, es un circuito desafiante con poco agarre donde los pilotos llevan los coches al límite, y puede que sea nuestro primer gran premio propiamente en mojado, lo que sería todo un desafío."
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