El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de F1 TV, Jolyon Palmer, aseguró que Williams se está convirtiendo en una de las "mayores decepciones" de la temporada 2026 de F1.

El equipo de Grove ha tenido un comienzo difícil con las nuevas regulaciones. Tras perderse los test privados en Barcelona debido a retrasos con el FW48, Williams llegó a las pruebas de pretemporada en Bahréin ya en desventaja.

El Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, terminó con un 12° puesto para Alex Albon y un 15° para Carlos Sainz.

"Bueno, todo está yendo mal en todos los aspectos", dijo Palmer a F1 TV en el fin de semana del Gran Premio de China. "Creo que el peso es el tema sobre el que ya hemos hablado extensamente, pero hay muchas cosas que no funcionan correctamente en ese coche.

"No tienen carga aerodinámica suficiente. El peso es un problema. Procedimentalmente, hay algunas cosas que no están bien organizadas. Y además Carlos tuvo problemas de confiabilidad. Y para mí, probablemente son la mayor decepción".

Si bien Palmer señaló que Aston Martin sería "la mayor decepción durante mucho tiempo" debido a los problemas que enfrenta el equipo de Silverstone con su nueva unidad de potencia Honda, también se refirió a las expectativas que existían para Williams antes de la temporada.

Alexander Albon, Williams

El director del equipo, James Vowles, sostuvo durante 2025 que el equipo estaba enfocando gran parte de su energía en los cambios de regulaciones de 2026, pero la realidad hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas.

"Hay que dejar de lado a Aston Martin porque van a ser la mayor decepción durante mucho tiempo. Pero Williams, con todas sus expectativas, realmente ha sufrido, y no creo que esto vaya a mejorar este fin de semana. Es un circuito difícil. Castiga la parte delantera, y eso tampoco siempre ha favorecido a su coche".

Ambos pilotos de Williams fueron eliminados en la SQ1 durante la clasificación para la carrera sprint en China. Sainz y Albon largarán desde la 17° y 18° posición, respectivamente.

Fotos del Gran Premio de China – Viernes