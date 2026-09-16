¿Fue Cadillac "más rápido" que Williams en la carrera de Fórmula 1 de Madring?

Cadillac ha sido uno de los equipos más rezagados de la Fórmula 1 en lo que va de su primera temporada, y al principio compitió con Aston Martin antes de que este último mejorara su rendimiento.

Sin embargo, el ritmo de carrera del equipo fue alentador en el Gran Premio de España, aunque los puntos siguen sin llegar.

Sergio Pérez rodaba en 17.ª posición cuando sufrió una fuga de agua irreparable, pero se mostró encantado con su actuación, que, según admitió, se debía "en parte a las características específicas del circuito" del nuevo Madring.

"Mantuve prácticamente el mismo ritmo que [Alexander] Albon durante toda la carrera", comentó Pérez. "Estaba a uno o dos segundos de distancia hasta que tuvimos el problema. Así que ha sido un fin de semana realmente sólido para el equipo en cuanto a ritmo. Lo dimos todo, estuvimos al límite con los frenos, pero nos esforzamos al máximo, y [estoy] contento con eso".

Pérez aprovechó al máximo una salida muy animada para pasar del puesto 18 al 16, por delante de Yuki Tsunoda y Carlos Sainz, pero lo que más le llamó la atención fue su ritmo en comparación con el de Albon, a quien estaba siguiendo de cerca.

Alexander Albon, de Williams, por delante de Sergio Pérez, de Cadillac Foto: Peter Fox / Getty Images

"Eso es lo más positivo del fin de semana: estuvimos con ellos desde la primera vuelta hasta el final", añadió el mexicano. "De hecho, creo que fuimos más rápidos que Albon en la segunda tanda, así que estoy muy contento con eso. Solo tenemos que mantener este impulso y asegurarnos de que la fiabilidad esté a la altura, pero, como equipo, estoy orgulloso de que hayamos llevado todo al límite".

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Albon y Checo Pérez siguieron la misma estrategia, lo que facilita la comparación: ambos comenzaron con el compuesto medio y cambiaron a los duros durante el coche de seguridad virtual.

En su primera tanda, Pérez era 0,403 s más lento por vuelta, pero una vez que pasaron al compuesto más duro, el piloto de Cadillac se volvió 0,351 s más rápido —hasta que empezó a perder tiempo debido tanto a un problema técnico como a las banderas azules.

Las muestras son bastante reducidas —11 vueltas representativas en la primera tanda, ocho en la segunda—, pero los datos son claros y coherentes.

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, sin embargo, pasó la tarde en Madrid en la parte trasera del pelotón y se mostró mucho menos entusiasmado, sobre todo porque la fiabilidad sigue siendo un problema en Cadillac. El equipo ha sufrido 11 abandonos o no salidas en lo que va de 2026 —notablemente menos que los 15 de Aston Martin, pero muchos más que la siguiente escudería de la lista, Williams (siete)—.

"Sabemos que tenemos que mejorar", comentó el finlandés con una risa nerviosa. "El coche aún no es lo bastante robusto y tenemos que hacerlo mucho más rápido. Y el desgaste de hoy pone de manifiesto lo mucho que nos falta; es mucho mayor que el de la competencia".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Al final, nos faltó mucho ritmo. Sabíamos que iba a ser una carrera dura, pero quizá fue incluso más dura de lo que pensaba. Además, tuvimos que gestionar la temperatura de los frenos durante toda la carrera, así que tuvimos que levantar el pie del acelerador y dejar que el coche rodara por inercia en muchas ocasiones. Pero terminamos, y eso es positivo".

Cuando se le preguntó por la satisfacción de Checo Pérez al haber plantado cara a Albon en cuanto a ritmo, Bottas matizó: "Al principio podemos estar ahí, ya lo hemos visto, pero a medida que avanza la carrera, el desgaste empeora.

"Pero, de hecho, de cara a la próxima prueba, tengo más esperanzas de que podamos estar ahí. En Bakú, las únicas curvas de alta velocidad se toman a fondo; por lo demás, son de velocidad lenta o media".

Por lo tanto, Cadillac intentará mejorar sus mejores resultados hasta la fecha —18.º en la clasificación del Gran Premio, 14.º los domingos— en Azerbaiyán, donde la falta de carga aerodinámica del MAC-26 no debería pasar tanta factura.