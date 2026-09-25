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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

VIDEO: Antonelli choca y queda eliminado en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El líder del campeonato aún logró avanzar a la Q2, controlando los daños del impacto del choque

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

¡Drama para el líder del campeonato! Andrea Kimi Antonelli chocó contra el muro interno de la curva 1 durante la clasificación para el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, comprometiendo su resultado para la parrilla de salida de la carrera de este sábado.

Aún en la primera parte de la clasificación, Antonelli venía en vuelta rápida, pero, al tomar la curva 1, hacia la izquierda, el italiano terminó golpeando con la rueda delantera izquierda contra el muro, causando una rotura de suspensión.

A pesar del accidente, Antonelli logró avanzar a la Q2 de la clasificación debido a una vuelta rápida registrada antes. Con ello, el líder del campeonato largará desde la 16ª posición para la carrera de este sábado.

También lee:

VIDEO: Así fue el incidente de Antonelli en la clasificación del GP de Azerbaiyán

 

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