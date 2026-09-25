Russell logra una aplastante pole y Antonelli choca en Azerbaiyán; Colapinto en el top 10 y Checo Pérez no pasa la Q1

George Russell aplastó a sus rivales y se llevó una contundente pole position por ocho décimas de diferencia en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se disputa en el circuito urbano de Bakú.

Después de que el piloto británico dominara la Q1 y la Q2, la Q3 comenzó con sorpresa, ya que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris se colocaron al frente con una vuelta de 1m43s571 del australiano, seguido por el británico a 0s101.

Russell quedó tercero, a 0s142, pero tuvo revancha en su segundo intento al marcar un tiempo de 1m43s037 que lo depositó al frente por medio segundo de diferencia.

Charles Leclerc se colocó segundo con una vuelta de 1m43s472 a tres minutos del final, delante de los McLaren, mientras que los franceses Isack Hadjar y Pierre Gasly completaban los seis primeros puestos.

Franco Colapinto, por su parte, tuvo que abortar su primer intento al bloquear su neumático delantero derecho en la frenada de la curva 15 y luego tomar la escapatoria para evitar golpear las defensas.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Con menos de un minuto en el cronómetro, Russell encontró aún más ritmo y mejoró su marca anterior para cerrar una vuelta de 1m42s526 que le dio definitivamente la pole position en Bakú.

Leclerc solo pudo mejorar marginalmente a 1m43s363, pero ese avance fue clave para terminar segundo, ya que si bien acabó a 0s837 de lo hecho por Russell, superó por apenas una milésima a Piastri, que terminó tercero.

Hadjar sorprendió al alcanzar la cuarta posición en su regreso tras ausentarse en los últimos tres Grandes Premios por lesión. El francés fue el mejor de Red Bull, medio segundo por delante de Max Verstappen, que no pudo ir más allá del octavo lugar.

Norris terminó quinto después de bloquear y tomar la escapatoria de la curva 15 en su giro final, mientras que Lewis Hamilton fue sexto con el segundo Ferrari.

Gasly terminó como el mejor del resto en la séptima posición, mientras que Carlos Sainz fue noveno tras llevar al mejorado Williams hasta la Q3.

Colapinto pudo completar una última vuelta rápida, pero con los neumáticos sin estar en condiciones óptimas obtuvo un tiempo de 1m44s963 que lo dejó décimo.

Oliver Bearman, de Haas, arrancará 11° el domingo luego de quedar eliminado en la Q2 por 92 milésimas por cortesía de Colapinto tras un avance del argentino sobre la bandera a cuadros en la segunda fase de la clasificación.

Ninguno de los Racing Bulls pudo llegar a la Q3, ya que Liam Lawson finalizó 12° y Arvid Lindblad solo pudo ser 15°. Entre ellos se ubicaron Alex Albon, que no pudo igualar el ritmo de Sainz, y Esteban Ocon, con el segundo Haas.

Antonelli choca y queda eliminado

Kimi Antonelli arrancará el Gran Premio de Azerbaiyán desde la 16.ª posición tras sufrir un accidente en la Q1 que le impidió seguir adelante con la clasificación.

El piloto italiano llegó a marcar un tiempo de 1m45s504 al inicio de la sesión, pero luego golpeó el muro interno al tomar la primera curva en el inicio de su segunda vuelta rápida, lo que le provocó serios daños en el neumático y la suspensión delantera derecha.

Antonelli intentó llegar hasta el garaje, pero desde Mercedes le informaron que se detuviera, lo que lo dejó eliminado de la clasificación pese a que su tiempo inicial fue suficiente para avanzar a la Q2.

Checo Pérez no consigue salir de la Q1

Sergio Pérez se había mostrado competitivo durante los entrenamientos, por lo que había expectativas de que pudiera avanzar a la Q2 al volante de su Cadillac por primera vez en la temporada.

Sin embargo, el mexicano tuvo que conformarse con la 20.ª posición tras verse obligado a abortar su intento final por una bandera amarilla.

Esto también afectó a los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, quienes terminaron 17.º y 18.º y no pudieron avanzar a la Q2, al igual que Fernando Alonso, el mencionado Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas, que fue último.

Los pilotos de Aston Martin arrancarán al fondo de la parrilla porque deberán cumplir una penalización tras realizar cambios en sus unidades de potencia que exceden el límite anual permitido.