La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 9° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un mejor tiempo personal de 1m32s903.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m46s658 y quedó eliminado en la Q1 en la 20° posición, pero ganó un lugar por una sanción a Fernando Alonso.