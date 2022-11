Vettel: Stroll y podríamos haber trabajado mejor juntos

Vettel y Stroll protagonizaron uno de los momentos más tensos de la carrera al sprint del Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil. El alemán intentó adelantar a su compañero de equipo en la salida de la curva 3 de la novena vuelta, pero el canadiense se defendió con firmeza y le obligó a salirse a la hierba.

Aunque no se tocaron y Vettel pudo recuperarse, Stroll recibió una sanción de 10 segundos por conducción peligrosa.

Reflexionando sobre el incidente, Vettel dijo que no estaba demasiado alarmado por lo sucedido, más allá de cuestionar los motivos de Stroll para defenderse de su adelantamiento.

"Creo que no nos hemos llegado a tocar, estuvo cerca", declaró Vettel a Sky Sports. "Quiero decir que obviamente son fracciones de segundo. Pero me fui por el interior, el hueco se cerró y estaba muy apretado. Me salí de la pista", recordó el tetracampeón del mundo.

"Me quedé algo atrás, pero pude volver. Después pudimos trabajar juntos y pude utilizar el ritmo que tenía".

Vettel reconoció que habría tenido mucho más sentido que él y Stroll hubieran cooperado más para intentar avanzar.

"Es una línea muy fina, estás luchando por tu puesto", dijo. "Obviamente es importante defenderlo. Por otro lado, siempre se trata de sopesar si se pierde más de lo que se gana. Además, intentamos trabajar juntos".

"Así que creo que hoy, al final, podríamos haberlo hecho mejor, los dos, para intentar conseguir una mejor posición para el equipo, y no perder tanto tiempo".

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Stroll dijo que no tenía ni idea de cuánto había estrangulado a Vettel. "Tengo que volver a mirarlo", dijo a Sky Sports. "No he visto el vídeo, pero probablemente no dejé suficiente espacio".

Vettel, que finalmente terminó noveno, mientras que Stroll se clasificó 17º, reconoció que el domingo tendrá una buena oportunidad para sumar un buen puñado de puntos.

"Hoy tenemos a Pierre [Gasly] y a Kevin [Magnussen] por delante de nosotros, pero va a ser diferente", dijo.

"Es una carrera larga, pero parece que tenemos un buen ritmo de carrera. Cuidando los neumáticos estaba bien. Así que espero que tengamos una oportunidad similar mañana".

