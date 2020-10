Vettel: Hubo peleas que quizás no debería haber elegido en Ferrari

Vettel se unió a Ferrari en 2015 con el objetivo de emular a su héroe de la infancia Michael Schumacher y traer otro título mundial a Maranello.

El cuatro veces campeón del mundo terminó subcampeón tanto en 2017 como en 2018 y obtuvo 14 victorias con Ferrari, pero tras un decepcionante período de 18 meses Ferrari decidió que no renovaría el contrato de Vettel que expiraba después de la temporada de 2020 y eligió contratar a Carlos Sainz, proveniente de McLaren, para 2021.

Vettel, quien reemplazará a Sergio Pérez en Aston Martin Racing el año que viene, declaró que no se arrepiente de su estancia de cinco años en Ferrari, pero admitió que su tiempo en el equipo italiano fue un fracaso.

"Es cierto que he fracasado porque me propuse la misión o el objetivo de ganar el campeonato con Ferrari", dijo Vettel en Beyond the Grid, el podcast oficial de la F1. "He fracasado. No me logré hacer eso".

El alemán no pudo prosperar en el ambiente altamente político de Maranello y admite que podría haber hecho algunas cosas diferentes a puertas cerradas.

"Hay cosas que debería haber hecho mejor, cosas que quizás debería haber visto antes, peleas que quizás no debería haber elegido", explicó.

"Pero, por otra parte, creo que todo lo que pasó me llevó a donde estoy ahora. Si soy justo y duro entonces he fallado. ¿Había razones? Probablemente sí, pero no las acepto como excusas. Así que, lo que sea que haya pasado también me puso en el siguiente paso adelante y en el siguiente nivel".

"Tal vez no valía la pena pelear, pero parte de ello es probablemente mi naturaleza. Y creo que también tenía razón en algunas de estas pequeñas peleas y batallas. Pero creo que en última instancia, así es como maduras y aprendes. Estoy feliz de seguir adelante".

Vettel está deseando empezar de nuevo en Aston Martin, la nueva identidad que llevará el actual equipo Racing Point, trabajando con lo que será una escudería mucho más pequeña que Ferrari.

El piloto 33 años dijo que espera con ansias del nuevo desafío en un "proyecto divertido" después de ser convencido de unirse por el propietario Lawrence Stroll y explicó que hay un montón de factores que lo hicieron firmar por el equipo de Silverstone.

"Creo que esas casillas fueron bastante fáciles de marcar en términos de rendimiento, el lado de las carreras, dónde está el equipo, dónde podría estar el equipo, el potencial y así sucesivamente", agregó.

"Y suena como un proyecto divertido, y algo de lo que finalmente decidí que quiero formar parte. Es muy diferente a Ferrari, obviamente Racing Point tal y como está hoy y en el futuro Aston Martin crecerá".

"Habrá muchas cosas que sucederán por primera vez, y creo que es un viaje increíblemente desafiante para todo el equipo. Y al unirme espero poder contribuir con muchas cosas y hacerlo bien en el auto y fuera del auto".

Galería: todas las victorias de Sebastian Vettel en la Fórmula 1

Galería Lista GP de Italia 2008 1 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toro Rosso STR3, Ferrari 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de China 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Gran Bretaña 2009 3 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2009 4 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Abu Dhabi 2009 5 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Malasia 2010 6 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 3º GP de Europa 2010 7 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Brasil 2010 9 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Abu Dhabi 2010 10 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Australia 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2011 12 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Turquía 2011 13 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de España 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Mónaco 2011 15 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Europa 2011 16 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bélgica 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Italia 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2011 19 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2011 20 / 53 Foto de: James Moy Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2011 21 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bahréin 2012 22 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2012 23 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 3º GP de Japón 2012 24 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2012 25 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2012 26 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2013 27 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bahréin 2013 28 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Canadá 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Alemania 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Italia 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2013 34 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2013 36 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Abu Dhabi 2013 37 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de EE. UU. 2013 38 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Brasil 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2015 40 / 53 Foto de: Ercole Colombo Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Hungría 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 3º GP de Singapur 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Australia 2017 43 / 53 Foto de: LAT Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Bahréin 2017 44 / 53 Foto de: Ferrari Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 3º GP de Mónaco 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Hungría 2017 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Brasil 2017 47 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Australia 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 3º GP de Bahréin 2018 49 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Canadá 2018 50 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Gran Bretaña 2018 51 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2018 52 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2019 53 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Related video