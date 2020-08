Vettel: "No teníamos nada que perder"

Después de caer en Q2 el sábado en Barcelona, Vettel empezó la carrera con duros, y Ferrari decidió meterle en boxes a la misma vez que a su compañero, que arrancaba con blandos. Ambos pararon en la 28 y todo parecía apuntar a una estrategia a dos paradas.

El dato curioso es que Vettel tenía disponible un juego nuevo de neumáticos blandos para la carrera y le pusieron uno con tres vueltas, usado.

Después, el equipo le avisó de que se esperaba lluvia para la vuelta 50, y decidieron alargar su segundo stint, confiando en que las precipitaciones ayudaran. Sin embargo, no cayó ni una gota y Sebastian y Ferrari se encontraron ante el dilema de entrar y perder posiciones o tratar de sobrevivir en pista quedándose con los blandos de Pirelli.

Preguntó por radio qué ritmo querían que hiciera (para llegar al final), y unas vueltas después, Ferrari le consultó si podía aguantar con esas gomas hasta la bandera a cuadros. "¡Oh, joder! ¡Justo eso es lo que pregunté hace unas vueltas!", contestó.

Aceptó el reto asumiendo que no tenían "nada que perder", y pese a que tuvo que claudicar ante Stroll y Sainz, se aferró a la séptima posición, aguantando más de 35 vueltas con el neumático más blando y ganándose el premio a 'Piloto del día' del GP de España.

"Era bastante simple, no teníamos nada que perder", explicó luego ante los medios de comunicación. "Éramos 11º y creo que estábamos tratando de compensarlo hasta el final de la carrera. Estábamos alcanzando a los de adelante, luego entraron en boxes para la segunda parada, pero no tenía prisa por atraparlos y gestioné los neumáticos".

"Luego me dijeron que apretara, lo cual hice, y me preguntaron si podía llegar hasta el final, y contesté 'bueno, podríais haberlo pedido tres vueltas antes', porque pregunté un par de veces cuál era el objetivo, en cuánto tiempo teníamos que rodar para cuidar mis neumáticos".

En los micrófonos de Movistar + F1 de España, Vettel dijo que no es un resultado como para sentirse muy contento: "Bueno, realmente un séptimo no es algo para celebrar... no abriré una botella de champagne por ello".

"Hemos intentado algo muy distinto y ha dado resultado. Estábamos en una posición en la que se podía arriesgar. Se esperaba lluvia, éramos 11º y habría sido difícil adelantar a los de delante sin arriesgarnos".

Vettel admitió que, además de no tener nada que perder, para gestionar la distancia con los rivales que rodaban más rápidos que él, le ayudó que los Mercedes y Verstappen doblaran a todos: "Para ser sincero, ayudó el hecho de que nos doblaran. No siempre es así, pero esta vez lo fue. Creo que asumimos ese riesgo porque no teníamos nada que perder, y valió la pena, pero no era el plan antes de la carrera hacer cerca de 40 vueltas con el neumático más blando".

Vettel detalló cómo fue el final, donde tuvo que aguantar con gomas muy gastadas y muchos autos persiguiéndolo: "No me quedaba nada de neumático. A 10 vueltas del final ya me quedaba poco, y a falta de cuatro o cinco giros desfallecieron por completo".

Por último, cuando se le preguntó si sale de Barcelona con mejores sensaciones que tras las dos citas de Silverstone, matizó: "Sentimientos mezclados, siendo sincero. Aún hay altibajos. En algunas sesiones va mejor que en otras. La primera tanda fue bastante mala, y la segunda sentí que controlaba mucho más el auto. Aun así, creo que hay trabajo que hacer por mi parte".