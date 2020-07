Vettel: corro en F1 para ganar, no por participar o por dinero

Vettel fue dejado de lado por Ferrari para la próxima temporada, cuando será reemplazado por Carlos Sainz, y de momento su única opción real para continuar en la máxima categoría en un monoplaza competitivo es la de Racing Point, que pasará a llamarse Aston Martin en 2021.

Preguntado en una entrevista con el canal británico Sky sobre cómo se sentía al no poder controlar su futuro por primera vez en la F1, el cuatro veces campeón respondió: "Es emocionante, para ser sincero. Emocionante en el sentido de si una puerta se cierra, creo que otra se abrirá".

"Lo que sea que sea esa puerta, no lo sé todavía, es la respuesta sincera. Podría ser, no sé, quedarme en la Fórmula 1. Podría ser correr otra cosa. Podría ser decir adiós por un tiempo determinado, o para siempre".

"La edad obviamente no es un problema porque todavía tengo muchos años por delante", dijo el piloto de 33 años.

Vettel se encargó de dejar en claro que su sed de victorias se mantiene intacta, a pesar de haber ganado una sola carrera en sus últimas 32 participaciones en la Fórmula 1, el GP de Singapur de 2019.

"En este período he descubierto que amo competir. Me encanta ganar. Obviamente habría esperado que hubiera más carreras ganadas, pero aun así no es tan malo”, dijo sobre sus 53 triunfos que lo tienen como el tercero más ganador en la historia.

"Así que por eso estoy aquí. No estoy aquí sólo para participar, no estoy aquí para 'ser un piloto de Fórmula 1', no estoy aquí para hacer dinero. He estado en una posición muy afortunada y debería estar bien a menos que me equivoque por completo".

"Pero estoy aquí para lograr algo. Veré si eso está en las cartas o no. Eso impulsará mi decisión".

Vettel, quien admitió el jueves pasado haber tenido ya "charlas informales" con Racing Point de cara a la próxima temporada, admitió que el proyecto "se ve emocionante desde afuera", aunque advirtió: "Llevo tanto tiempo en esto que uno trata de mirar más allá y ver lo que se puede formar y lo que no se puede formar en la parrilla".

Repasa en fotos el fin de semana de Vettel en Hungría:

