Montezemolo critica a Ferrari: "Binotto está demasiado solo"

Montezemolo nunca se muerde la lengua y este lunes comentó a su manera el desastre de los dos SF1000 en el GP de Hungría, admitiendo que le encantaría volver a Maranello.

Ferrari acabó este domingo en meta con sus dos coches, pero Vettel solo pudo ser 6º y Leclerc, 11º, tras batallar y caer derrotado ante su futuro compañero de equipo, Carlos Sainz.

"¿Ferrari? Habría vuelto a Maranello ayer mismo, pero tengo cero posibilidades", dijo en los micrófonos del programa La Politica nel pallone, de la emisora italiana Gr Parlamento.

"Debemos tener el valor de dar por perdida esta temporada, pero estoy muy preocupado por las próxima: la directiva de Ferrari debe tomar decisiones valientes, coger el toro por los cuernos".

Para el expresidente de los del Cavallino, los problemas no vienen tanto de un coche equivocado, como de la estructura de Gestión Deportiva.

"El problema de hoy nace de la organización. Ahora una sola persona, y joven, tiene muchas responsabilidades sobre los hombros. De hecho, Mattia Binotto está solo y debe gestionar también a los pilotos. Me parece excesivo hablar de refundar el equipo, pero debe meterse mano en la organización lo antes posible", añade el italiano.

"Y si el coche no mejora notablemente, será mucho peor el año que viene. Hay que tener el valor de decir que esta temporada está perdida, porque aquí nos estamos jugando también 2021 y 2022. Estoy muy preocupado".

Además, Montezemolo tampoco está de acuerdo con cómo se está gestionando a Vettel y a Leclerc en los últimos meses.

"Sinceramente nunca habría anunciado tan pronto el adiós de Vettel. Habría aguantado un poco más la decisión, también porque ahora la presión sobre Leclerc es grande. No nos olvidemos de que es jovencísimo y solo llegó el año pasado a Ferrari y aún no ha ganado nada".

De hecho, Montezemolo llegó a tirar de las orejas a Binotto por haber optado tan pronto por Leclerc como piloto número 1 del equipo.

Piero Lardi Ferrari, Luca di Montezemolo y Gerhard Berger Photo by: Ferrari

"Hoy no es fácil hacer convivir a dos números 1 y ha sido una buena elección tener solo uno, pero habría esperado para anunciarlo. ¿A quién se parece Leclerc? Es muy difícil de decir, no lo he seguido de cerca. De todos modos, el problema de Ferrari no está en los pilotos, sino en un coche muy lejos de la competitividad. No pienso que para mejorar sirva un morro o un aletín. Hay una carrera cada semana, o como mucho cada 15 días, y con esta organización veo complicado desarrollar el coche o pensar en el futuro. Es un momento muy delicado".

Montezemolo se permitió incluso el lujo de recordar situaciones pasadas, cuando estuvo a punto de convertirse en jefe supremo de la Fórmula 1.

"No mi gusta hablar de ello en absoluto. Cuando recibí la propuesta llegó el veto de Ferrari. Habríamos tenido un italiano en un cargo importante, un hombre de Ferrari. Mi padre me decía: 'Ten cuidado, que la gente está celosa del pasado'. Lo lamento porque es un trabajo que me habría gustado".