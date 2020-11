Vettel hablará con Leclerc por su furia en la radio

Leclerc se mostró furioso consigo mismo después de que un error en la última vuelta dejara la puerta abierta para que Sergio Pérez y Vettel le sacaran del podio.

Hablando en la radio del equipo, Leclerc afirmó que había sido tan "estúpido" como en Bakú el año pasado, cuando se estrelló con neumáticos fríos en la clasificación.

"Hice un trabajo de mierda. Hice un trabajo de mierda. Hice un trabajo de mierda", dijo Leclerc después de la carrera de Estambul, antes de que el muro de Ferrari tratara de calmarlo.

El error de Leclerc fue una bendición para Vettel, ya que le dio al alemán su primer podio en la F1 2020, durante la que será su última temporada con Ferrari.

Reflexionando sobre la dinámica de lo que ocurrió en las últimas curvas y el enfado de su compañero de equipo, Vettel consideró que Leclerc necesitaba poner en contexto el hecho de perder un simple podio frente a su potencial para ser un futuro campeón del mundo.

"Creo que teniendo a Charles como compañero de equipo, a menudo me veo a mí mismo en él", dijo Vettel. "Es mucho más joven, es muy rápido y creo que el hecho de que... –y no he tenido la oportunidad de hablar con él todavía–, pero le diré más tarde que estar o no en el podio es algo un poco irrelevante para él".

"Tiene tantos años por delante y tantos podios por lograr... Es cierto que está enfadado. Cometió un error y perdió el podio de esa manera, pero, como dije, desde una perspectiva más amplia probablemente sea irrelevante para él".

Aunque Vettel y Leclerc no siempre han tenido una gran relación, después de haberse chocado en Brasil el año pasado y en el GP de Estiria esta temporada, han trabajado bien como compañeros de equipo durante 2020.

Vettel, que pasará a Aston Martin el año que viene, insiste en que no hubo ninguna venganza personal en el resultado final del GP de Turquía.

"Creo que soy lo suficientemente maduro, nunca dejo que este tipo de cosas se calienten y se interpongan entre nosotros", explicó Vettel. "Estoy feliz por todo lo que él logra y logrará en el futuro porque es un buen chico".

"Obviamente, fue una carrera muy dura y creo que todos estuvimos muy cerca de perderla completamente en varios momentos. Es mega doloroso cuando sucede en la última vuelta, sin duda".

