Lando Norris daría la bienvenida a Max Verstappen como compañero en McLaren

Durante el fin de semana del Gran Premio de Austria, surgieron informes sobre conversaciones 'informales' entre McLaren y el entorno de Max Verstappen. El equipo no ha negado los reportes, pero los de papaya subrayaron que tales conversaciones son perfectamente normales y que "todos en el paddock hablan con todos".

Eso, naturalmente, es cierto y también significa que las conversaciones informales no deberían interpretarse por demás. Otro aspecto a considerar es que muy probablemente ayuda a mantener la presión sobre Red Bull de dos maneras: tanto desde una perspectiva deportiva como en términos de asegurar potencialmente condiciones aún mejores.

Al mismo tiempo, explorar opciones es una parte perfectamente normal del deporte tanto para pilotos como para equipos.

Aun así, el futuro de Verstappen sigue siendo uno de los mayores temas de conversación en el paddock, lo que significa que Lando Norris no pudo evitar preguntas al respecto durante la rueda de prensa del jueves antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

"Para ser sincero, muchos pilotos quieren venir a McLaren. No sé por qué solo destacan a Max. Hay bastantes otros que sé que también quieren venir", sonrió Norris.

"Quiero decir, es algo genial. Es algo bueno que un cuatro veces campeón del mundo quiera sumarse y quiera potencialmente unirse al equipo. No sé cuánto de eso es cierto, pero es algo genial."

Lando Norris, McLaren Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El propio Norris no se opondría necesariamente a un desafío así.

"Si hay una oportunidad para mí de pilotar con otras personas, es algo que siempre he esperado con ilusión. Pero no es algo para ahora, no es algo serio.

"Y también estoy simplemente entusiasmado por mi futuro con McLaren. Voy a seguir aquí durante muchos, muchos años más, así que estoy entusiasmado por quienquiera que sea mi compañero", continuó el vigente campeón del mundo.

"Pero por el momento, Oscar [Piastri] y yo estamos trabajando muy bien juntos y también estamos ilusionados por trabajar juntos durante más años. Así que ese es nuestro enfoque por ahora."

¿Puede Norris enfrentarse a Verstappen en igualdad de coches?

Preguntado sobre si cree que podría vencer a Verstappen en el mismo coche, Norris respondió con una sonrisa:

"Creo que puedo… pero creo que tenemos que expresarlo con cuidado. Creo que puedo vencer a cualquier piloto."

Creer en la propia capacidad es, naturalmente, la mentalidad que todo piloto necesita, aunque Norris añadió de inmediato que, en su opinión, Verstappen pertenece al grupo de los grandes de todos los tiempos de la F1.

"Creo que lo que hace a Max tan increíble es cómo es a lo largo de la temporada, cada fin de semana, rindiendo al nivel al que lo hace; eso es impresionante.

"Creo que muchos pilotos de la parrilla pueden salir y conseguir una pole y hacer vueltas increíbles. Pero lo que hace grandes y de élite a las personas es rendir a ese nivel en cada práctica, cada clasificación, cada carrera. Y creo que eso es algo que Max probablemente es capaz de hacer mejor que casi todos."

Max Verstappen y Lando Norris. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Aun así, Norris lo vería como un desafío emocionante para mostrar de qué es capaz en igualdad de maquinaria contra un múltiple campeón del mundo.

"Así que, sí, creo que ya sea él o tener la oportunidad de enfrentarme a Lewis o Fernando, cualquiera de los pilotos que la gente sabe que están entre los mejores, creo que es una oportunidad genial para mí.

"Al mismo tiempo, estoy entusiasmado por lo que pueda venir en mi camino en el futuro."

Verstappen "no va a involucrarse" en los rumores sobre McLaren

Verstappen no quiso comentar los informes sobre McLaren el jueves, insistiendo en que todo su enfoque está en seguir mejorando el rendimiento de Red Bull tras el paquete de mejoras de Austria.

"No voy a involucrarme en eso. Ya he dicho antes lo que quería decir. Si estoy haciendo algo nuevo o algo que cambia, lo oiréis de mí, no de otra persona que lo escriba.

"Simplemente me centro en el trabajo que tengo con mi equipo. Vamos hacia arriba, así que eso es realmente agradable de ver.

"Tuve un fin de semana realmente positivo en Austria, y simplemente estamos intentando mejorar más a partir de ahí. Sé que puede ser bastante duro, hay mucha competencia, pero estamos aquí solo para intentar ir más rápido."