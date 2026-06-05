Gasly lamenta un Alpine no tan competitivo como se esperaba en Mónaco

Undécimo de los Libres 2 del Gran Premio de Mónaco 2026 de F1, Pierre Gasly constató que Alpine no se mostró tan cómoda como en las últimas pruebas en las calles del Principado.

La escudería franco-británica viene de un GP de Canadá bastante interesante, donde sus pilotos acabaron ambos en los puntos al término de la carrera del domingo, siendo incluso Franco Colapinto el "mejor del resto" por detrás de los pilotos de los equipos punteros.

Sin embargo, la llegada a Monte-Carlo enfrió un poco el entusiasmo de la estructura de Enstone con una primera jornada bastante apagada, sin que ninguno de los A526 se clasificara en el top 10 de la segunda sesión del día, la más representativa.

Preguntado por Canal+ al final del día, Gasly reconoció que, hasta ahora, Alpine no estaba realmente en el ritmo esperado entre los guardarraíles: "Un día un poco más complicado de lo que pensábamos. Hemos probado bastantes cosas desde la primera práctica pero, sí, va a haber bastante trabajo esta noche."

Cuando después le preguntaron si pilotar en el mítico trazado urbano era agradable con los coches de la generación 2026, Gasly primero se rio antes de responder: "No, porque ustedes siempre hacen esas preguntas": no creo que sea un problema de generación de coches. Pienso que si se lo preguntan a Charles [Leclerc] o Lewis [Hamilton], que están al frente de la clasificación, ellos sí lo están disfrutando."

Franco Colapinto (Alpine) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El vencedor del GP de Italia insistió en la constatación hecha anteriormente: "Nosotros, por ahora, lo estamos teniendo bastante complicado en el coche y no responde necesariamente muy, muy bien a la pista por el momento. Así que habrá que trabajar."

"Después, tampoco nos falta un mundo, pero vemos que los Audi [séptimo y noveno de los EL2, son muy competitivos y quizá no estemos tan bien como en los últimos fines de semana."

Decimoquinto en estos EL2, durante los cuales además se llevó un susto con un fuerte contacto con el guardarraíl en Sainte-Dévote, Franco Colapinto comparte más bien el punto de vista de su compañero de equipo: "Mi sensación era correcta, pero creo que todavía hay muchas cosas que mejorar y en las que trabajar; realmente tuve dificultades con los frenos en algunos puntos."

"Hay puntos que ajustar para mañana, pero creo que en general es el tipo de progreso que se hace entre el viernes y el sábado; así que debemos esforzarnos por entender mejor el coche, profundizar en ciertas cosas e intentar volver más fuertes mañana."