Verstappen quiere hablar con Masi del desorden de los límites de pista

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, se enzarzó en una lucha cerrada contra Lewis Hamilton, Mercedes, durante el Gran Premio de Bahréin, que se resolvió de forma controvertida.

Verstappen adelantó a Hamilton por el exterior de la curva 4 a falta de cuatro vueltas, pero en su maniobra sobrepasó los límites de la pista, por lo que tuvo que devolver la posición. Hamilton pudo entonces mantener la victoria por un margen de 0.7 segundos.

Durante toda la carrera, Hamilton se pasó de forma regular en la curva 4, después de que el director de carrera de la FIA, Michael Masi, escribiera en sus notas de la prueba que los límites de la pista no se controlarían allí el domingo como sí sucedería en los entrenamientos y la clasificación.

Pero una pregunta de Red Bull sobre la frecuencia con la que Hamilton se salía de la pista hizo que control de carrera advirtiera a Mercedes de que estaba ganando ventaja al salirse de la pista, lo que sugirió un cambio de política a mitad de la competencia.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, y el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, cuestionaron el enfoque de los límites de la pista después de la primera fecha del calendario. Horner dijo que los límites de pista no deberían ser “una sombre gris", mientras que Wolff también pidió más claridad.

Verstappen dijo que no creía que fuera correcto que se cambiaran las directrices durante la carrera, habiéndose ceñido a una línea diferente al transitar la curva 4 durante gran parte de la competencia con respecto a Hamilton.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Las cosas se pueden resolver fácilmente si se pone un muro ahí o grava, eso ayudaría mucho", dijo Verstappen.

"En la clasificación tuvimos que quedarnos en el límite establecido por el bordillo, y eso es lo que estaba haciendo en la carrera para estar limpio, pero luego escuché que Lewis se estaba yendo ancho, así que lo hice durante dos vueltas. Luego se nos prohibió hacerlo más".

“Pienso que no se deberían permitir cambios a lo largo de la carrera. O te puedes ir ancho o no puedes. Entiendo, por supuesto, que mi adelantamiento fuera de los límites de la pista no esté permitido, así que está bien”.

"Pero si no se puede ganar ventaja adelantando, ¿por qué se le permite hacerlo por cuenta propia? Eso es lo que pienso que no es correcto”.

Masi afirmó tras la carrera que no había cambiado las directrices durante la misma, diciendo que Hamilton corría el riesgo de incumplir el reglamento deportivo por obtener una ventaja duradera.

Pero Verstappen dijo que quería discutir el asunto durante la junta de pilotos del viernes en Imola.

"Hablaremos al respecto de eso con los pilotos y también con Michael, y veremos qué sale de ello", dijo Verstappen.

“Creo que en la carrera fue un poco desordenado. Todo antes de ese momento fue muy estricto, y creo que estuvo bien como lo manejamos todos”.

"Pero definitivamente en la carrera, pienso que durante 30 vueltas o algo así, Lewis se estaba yendo ancho, y con es ganas tiempo ahí. Lo intenté durante dos vueltas, y luego me dijeron que no lo hiciera, así que eso resultó un poco extraño”.

“Sobre mi adelantamiento, creo que sí, era totalmente comprensible (la sanción)".