Russell niega que exista una mala relación con Hamilton

En la temporada 2020, Lewis Hamilton se vio obligado a perderse el Gran Premio de Sakhir tras dar positivo por COVID-19, lo que llevó a Mercedes a pedir a Williams prestado a su protegido George Russell para reemplazar al múltiple campeón del mundo para ese fin de semana.

Russell realizó una impresionante exhibición en su debut con Mercedes a pesar de su mínima preparación, clasificándose segundo y liderando la mayor parte de la carrera antes de terminar octavo debido a un error en boxes y a un pinchazo de última hora.

Esta actuación se sumó a los llamamientos para que Russell ascienda algún día al equipo Mercedes, posiblemente ya en 2022. Tanto Hamilton como Valtteri Bottas tienen contratos que finalizan en 2021.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, fue preguntado recientemente en una entrevista con el periódico austriaco Österreich sobre el rumor de que Hamilton y Russell no se hablaban.

Wolff dijo en la entrevista que no estaba al tanto de ninguna desavenencia, pero reconoció la competencia entre las generaciones más antiguas y más jóvenes en la F1.

Preguntado directamente antes del Gran Premio de Emilia Romagna de este fin de semana sobre el rumor, Russell dejó claro que su relación con Hamilton sigue siendo la misma, y que no hay que interpretar que no hablen específicamente sobre la carrera de Sakhir.

"Creo que la pregunta hacia mí fue si hablaste con Lewis después de Bahréin, y la respuesta es no, no hablamos, como no hablaríamos después de ninguna otra carrera", dijo Russell.

"Estamos compitiendo el uno contra el otro. Si nos viéramos en el paddock, hablaríamos. Nos hemos visto este año, un pequeño choque de puños en el camino, pero eso ha sido desde 2019, y el año pasado antes del Gran Premio de Bahréin".

“Mi relación con Lewis es la misma que con muchos de los pilotos de arriba y abajo del paddock, y esta completamente bien”.

"Así que no hay resentimientos ni problemas entre Lewis y yo".

Russell termina su contrato con Williams al final de la temporada, lo que aumenta las sugerencias de que podría dar el salto a la escudería Mercedes para el próximo año, especialmente tras su exhibición en Sakhir.

Mercedes siempre ha insistido en que su primera opción al examinar los planes de 2022 son sus pilotos actuales, Hamilton y Bottas.

Cuando Motorsport.com le preguntó si había considerado la posibilidad de estar fuera de Mercedes en 2022 en caso de que no estuviera disponible un asiento en el equipo alemán, Russell dijo que la idea "ni siquiera me ha pasado en estos momentos por la cabeza".

"Ellos tienen su fe en mí, yo tengo mi fe en ellos, y el tiempo lo dirá", dijo Russell.

"Ha estado claro desde el primer día, desde 2016, cuando firmé por Mercedes, que tengo que hacer el trabajo en la pista, y entonces las oportunidades llegarán, y ese ha sido el caso desde la GP3, la Fórmula 2 y luego mi carrera en la Fórmula 1”.

"Obviamente, firmamos el acuerdo de tres años [con Williams] en 2018. Vamos a esperar y ver qué sucede. De momento, ese pensamiento no se me ha pasado por la cabeza".

GALERÍA: el fin de semana que George Russell reemplazo a Lewis Hamilton

