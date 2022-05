Verstappen explica por qué Sergio Pérez fue más rápido en Mónaco

Ver a Sergio Pérez más cerca de Verstappen esta temporada se ha convertido en la norma dentro de la Fórmula 1, gracias a que el mexicano se siente muy a gusto con el RB18 de este año tras haber sufrido un poco con el monoplaza de 2021.

Sin embargo, en el circuito de Montecarlo se ha dado la situación de que Pérez ha sido más veloz que Verstappen de forma consistente desde que los coches salieron a la pista el viernes.

"Checo" marcó el segundo mejor tiempo en la primera práctica, solo por detrás de Charles Leclerc, superando a su compañero de garaje por 0s142, y luego en el segundo ensayo se ubicó tercero, detrás del 1-2 de los pilotos de Ferrari, y un lugar por delante de Verstappen, quien fue 68 milésimas más lento.

Hoy, Pérez inició la jornada en gran forma marcando el camino en la práctica final después de un apretado duelo con Leclerc, en una sesión donde Verstappen sorprendentemente quedó a cuatro décimas del piloto de Guadalajara.

Ya en la clasificación, el campeón reinante de la F1 quedó delante de Pérez (sexto contra séptimo), aunque la referencia allí no es tan importante ya que lo importante es estar en las posiciones necesarias para avanzar a la Q2, y una vez allí "Checo" volvió a ser más rápido que su compañero por 0s163 (segundo contra cuarto).

En el momento definitivo del día, la Q3, Pérez quedó por delante de Verstappen en la primera salida por apenas 37 milésimas. Luego ninguno pudo mejorar en el siguiente intento y, en el tercero y último, el neerlandés se encontraba bajando su registro y apuntaba al segundo lugar hasta que apareció la bandera roja justamente por un accidente del mexicano, quien no estaba en una buena vuelta hasta ese momento, y finalmente clasificó tercero contra el cuarto lugar de su compañero.

Verstappen fue preguntado puntualmente si había una explicación a por qué Pérez lo estuvo superando desde que iniciaron los entrenamientos el viernes, y el neerlandés indicó que se debió una falta de balance en su monoplaza y también a la manera diferente de conducir de "Checo" comparada con la suya.

"No tenía un buen equilibrio en el coche, así que no podía atacar las curvas. Al final, hemos ajustado el coche para la clasificación y luego estaba bien de nuevo", dijo Verstappen.

"En esa última salida (de la Q3) fue mucho mejor. Pero (Pérez) también se sintió un poco más cómodo, tenía el equilibrio más como quería. Puede conducir con un poco más de subviraje, eso le gusta. Pero para mí el coche tiene que ser muy fuerte en la parte delantera", detalló.

Verstappen se mostró frustrado por el accidente de Pérez que frenó la Q3 en el final y le impidió mejorar sus tiempos.

"Es irritante y una pena, por supuesto, que el que lo puso en el muro fuera mi compañero de equipo. Pero al final no te penalizan por eso. Así que si sabes que tienes una buena primera salida, entonces puedes pensar: ah bueno, sabes qué, lo mando tácticamente al muro. Puedes hacer eso", dijo.

"Ya era una décima más rápido en el primer sector y, por supuesto, estaba a sólo seis centésimas del segundo lugar. Y ellos (Sainz y Pérez) no estaban mejorando. Y durante mi primera tanda me fui un poco demasiado en las curvas cinco, seis, siete, debido a los neumáticos fríos, y también era más rápido allí. Así que sí, fue una pena, pero ya no se puede cambiar", lamentó.

El líder del campeonato de mostró pesimista sobre sus opciones para la carrera en condiciones de buen tiempo, aunque hay que tener en cuenta que la lluvia es una posibilidad.

"Normalmente no", dijo en cuanto a sus chances de avanzar con pista seca. "No puedes seguir muy bien con estos coches aquí. Todo se sobrecalienta también. Así que sí, es difícil".