Sainz: intenté evitar a Pérez lo mejor que pude

Después de un viernes en el que Ferrari había dejado buenas sensaciones, Carlos Sainz confiaba en luchar por su primera pole de su carrera deportivo, eso sí, sabía que iba a ser especialmente complicado, ya que su compañero, Charles Leclerc, corría en casa.

Desde la primera ronda de la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2022, el piloto monegasco demostró tener un extra de rendimiento que no lograban encontrar sus rivales, y eso fue lo que finalmente terminó dándole la pole position tras un final caótico en la Q3.

En uno de los dos accidentes que dieron por finalizada la última ronda clasificatoria antes de que el cronómetro llegase a cero estuvo involucrado Carlos Sainz, que se encontró con el monoplaza de Sergio Pérez accidentado antes de la entrada al túnel y no pudo evitar el contacto, bloqueando la zona y el paso de los siguientes coches.

Nada más bajar de su monoplaza, el madrileño explicó el incidente y reconoció que de no haber sido por esa bandera roja final, cree que podría haber luchado por la pole contra su compañero Charles Leclerc, quien saldrá justo por delante de él en la carrera del domingo.

"Intenté evitarlo lo mejor que pude, pero es una pena, otro año que la bandera roja nos corta el final de la sesión y no podemos ir a por la pole position, es algo típico de Mónaco".

"Creo que sí [podría haber logrado la pole]. Hemos tenido un ritmo realmente bueno todos los días. Solo lo estaba juntando todo para la clasificación, pero nunca lo sabremos, así que es imposible decirlo. Pero hoy me sentía muy bien con el coche".

En cuanto a sus objetivos para la carrera, Sainz no quiso decir mucho, solo que esperaba lograr "un gran resultado para el equipo", ya que los dos pilotos de Ferrari saldrán desde las primeras plazas y teniendo en cuenta las características del trazado de Montecarlo, el doblete es muy posible.

"Sí, intentemos terminar el trabajo mañana. Creo que estamos en una gran posición para conseguir un gran resultado para el equipo. El coche ha estado increíble todo el fin de semana. Así que vamos a ir a por ello".

Para la carrera del Gran Premio de Mónaco, las previsiones apuntan a una alta probabilidad de lluvia que podría trastocar los planes de los pilotos, aunque al madrileño no le inquieta: "No me importa".