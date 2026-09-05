Hamilton, perjudicado por la ejecución en Q3: "Fue bastante negativa y me encontré aislado"

Cuando un cuarto puesto (resultado también de la penalización impuesta a Oscar Piastri) en clasificación se considera un resultado no bueno, entonces se está en el buen camino.

Es el caso de Ferrari y de Lewis Hamilton. El 7 veces campeón del mundo saldrá mañana delante de "su" público desde la segunda fila, justo al lado del otro Rojo, el de Charles Leclerc.

Monza, se sabía desde la víspera, no es precisamente una de las pistas en las que los SF-26 saben rendir mejor. Sin embargo, a lo largo del año Ferrari ha sabido hacer las mejores cosas precisamente en pistas que no le eran favorables. Basta pensar en Barcelona - donde Hamilton ganó - y en Spa-Francorchamps, donde llegó un podio importante.

Al término de la Clasificación del Gran Premio de Italia, Hamilton contó qué salió mal entre la Q2 y la Q3. Precisamente en este último segmento de la clasificación, la ejecución fue el talón de Aquiles del Rojo que penalizó precisamente a Lewis Hamilton.

"Fue sin duda muy, muy difícil, sí. El coche se comportaba realmente bien en los entrenamientos libres y luego, en clasificación, no cambié nada. Así que me sentía bien al entrar en Q1 y Q2 fue bien".

"Luego nos quedamos sentados esperando, y esperamos realmente mucho tiempo en el pit lane para el primer intento en Q2 y, por algún motivo, simplemente no teníamos el ritmo. No estoy realmente seguro de por qué, si fue por las presiones de los neumáticos, la temperatura de los neumáticos u otra cosa. Por lo tanto, tenemos que analizar la situación".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

"Luego, en Q3, la ejecución fue bastante negativa, obviamente. Al final me encontré completamente aislado, sin nadie alrededor. Cuando sigues a otro coche, llegas a una curva varios kilómetros por hora más rápido, así que también cambian las distancias de frenado".

"Todo es cuestión de encontrar el ritmo y yo perdí completamente el ritmo en el primer intento de Q3. Luego, en el segundo intento de Q3, no fue una vuelta terrible, pero, como he dicho, todas las referencias eran diferentes y al final no logramos aprovechar al máximo el potencial".

El Ferrari equipado con un propulsor renovado gracias a las concesiones ADUO 2 es un paso adelante y parece estar bastante claro. Pero en una pista como Monza incluso las novedades no son suficientes para luchar contra los equipos motorizados por Mercedes.

"Tenemos un coche realmente fantástico. Creo que tenemos un coche realmente fantástico. Pero, sabéis, delante de nosotros todavía están los Mercedes motorizados por Mercedes y creo que hemos hecho un buen trabajo al estar tan cerca de ellos, pero al final ellos siguen ganando varias décimas en los tramos rectos y esta es la situación. Así que simplemente tenemos que hacerlo lo mejor posible".

"Esperemos que en el futuro haya algunos circuitos que no dependan tanto de la potencia, quizá. Pero estoy realmente agradecido a los chicos de la fábrica porque han traído aquí una actualización. Están empujando de verdad muy fuerte. Esta es simplemente la situación en la que nos encontramos".