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Fórmula 1 GP de Austria

Verstappen explica su accidente en la clasificación en Austria: "En cuanto giré el volante, me fui"

Verstappen dijo que su accidente en la clasificación en la curva 9 antes del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 salió de la nada

Filip Cleeren Ronald Vording
Publicado:
accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing

El piloto de Red Bull Max Verstappen dice que su coche se le fue "de inmediato" al sufrir un costoso accidente en la clasificación de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Austria.

En los últimos segundos de la vuelta, Verstappen lo arriesgó todo para mantenerse al ritmo de los coches de Mercedes, intrínsecamente más rápidos, y parecía encaminado a pelear por la primera fila detrás del poleman George Russell. Sin embargo, perdió la parte trasera de su Red Bull RB22 en la curva 9 y trompeó contra las barreras.

Verstappen dijo que era la primera vez durante el fin de semana en Spielberg que tenía un problema en la curva 9, aunque su coche también se estaba soltando en la curva 6 al principio de la vuelta.

"En esa vuelta, ya en la curva 6 tuve una pérdida de adherencia muy extraña al entrar, porque básicamente es la segunda [curva] de mayor velocidad. Y luego, cuando entré en la curva 9, en cuanto giré el volante, se me fue," explicó.

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"Se sintió como una pequeña falta de carga aerodinámica o sobreviraje. Ni siquiera cambié nada en el coche. Hay margen en algunos sitios, así que intentas empujar un poco más, pero al mismo tiempo tampoco una cantidad estúpida más. Pero en cuanto giré el volante, simplemente se fue por completo."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Verstappen sintió que el accidente le costó dos posiciones en la parrilla de salida, pero dados los bien documentados problemas de salida de Red Bull, esperaba perder posiciones el domingo de todos modos.

"Creo que, siendo realistas, podríamos haber sido P3, es un poco mejor que P5," dijo el neerlandés a Sky. "Pero siendo realistas, creo que incluso si hubiéramos sido P3, salir desde la parrilla es difícil para nosotros, así que probablemente caes hasta P5, pero es lo que hay en este momento."

Red Bull había estrenado un enorme paquete de mejoras en el circuito de casa de su empresa matriz en Austria, que parece haber supuesto un avance significativo para el equipo. Pero Verstappen prefiere esperar antes de juzgar hasta que el equipo pueda obtener una muestra más amplia en un circuito como Silverstone la próxima semana.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Creo que tenemos que esperar," dijo. "Esta pista tiene una vuelta muy corta, ¿verdad? En realidad, mucha gente estuvo cerca. Creo que todavía hay algunas cosas que queremos entender del paquete que funcionaron bien, quizá algunas partes no tan bien, y luego simplemente trabajaremos a partir de ahí."

Su compañero de equipo Isack Hadjar clasificó octavo, a una décima y media de Verstappen y a medio segundo del poleman Russell, tras sufrir con bloqueos delanteros al entrar en las curvas 1 y 3.

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