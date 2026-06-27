Russell logra la pole en Austria tras decisión de los comisarios; Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15

George Russell consiguió una sorprendente pole position el sábado en el Red Bull Ring en una sesión de clasificación que había sido dominada por Kimi Antonelli, su compañero en el equipo Mercedes.

El piloto italiano lideró tanto la Q1 como la Q2 para sumar a su dominio del viernes, por lo que arrancó la definitiva Q3 como el máximo candidato a la pole position.

Verstappen se destacó al inicio de la Q3 con una vuelta de 1m06s475, que luego fue superada por Antonelli con 1m06s414 y por Russell con 1m06s457, lo que dejó a los tres primeros encerrados en apenas 61 milésimas.

Oscar Piastri, cuarto, ya quedaba a casi tres décimas, seguido de Charles Leclerc y Lando Norris, mientras que Lewis Hamilton debía abortar su primera vuelta al irse ancho en la curva tres.

Hamilton fue luego el primero en salir a la pista para el intento final a menos de tres minutos de la bandera a cuadros y alcanzó una vuelta de 1m06s408 que lo puso primero, aunque poco después fue relegado por Leclerc por 0s059.

Sin embargo, la confusión llegó tras un accidente de Verstappen en la curva nueve que dejó al piloto de Red Bull contra las defensas y motivó banderas amarillas en el sector.

El momento del accidente de Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Los Mercedes de Russell y Antonelli venían detrás de Verstappen en pista, pero el británico de todos modos se despachó con un registro de 1m06s113 para superar a Leclerc por 0s236 y quedar en la primera posición.

Hubo suspenso sobre el resultado final ya que los comisarios analizaron el accionar de Russell, pero finalmente determinaron que había levantado lo suficiente el pie del acelerador.

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Esto dejó a Russell con la pole position, seguido por los Ferrari de Leclerc y Hamilton, mientras que Antonelli debió conformarse con la cuarta posición al decidir abortar la vuelta por la bandera amarilla.

Verstappen finalizó quinto tras su salida de pista, seguido por los McLaren de Norris y Piastri.

Las diez primeras posiciones las completaron Isack Hadjar, con el segundo Red Bull, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Pierre Gasly quedó a solo 40 milésimas de entrar en la Q3 y eliminar a Verstappen, ya que el piloto de Red Bull se quedó en los pits sobre el final de la Q2 para ahorrar un juego de neumáticos, una estrategia que casi le cuesta caro.

Gabriel Bortoleto fue el mejor de Audi en la 12° posición, seguido por Oliver Bearman, con Haas; Nico Hulkenberg, compañero del brasileño; y Esteban Ocon, con el otro Haas.

Franco Colapinto pasó sin problemas a la Q2, pero luego fue 16° y último en el segundo segmento de la clasificación. El argentino comenzó con una vuelta de 1m08s171 con neumáticos blandos usados y luego perdió su intento final con un juego nuevo al sufrir sobreviraje en la primera curva e irse ligeramente afuera, lo que lo llevó a abortar la vuelta.

Los dos Williams quedaron eliminados en la Q1, con Carlos Sainz a solo 21 milésimas del corte, lo que dejó al español 17° en la clasificación, por delante de su compañero de equipo, Alex Albon.

Pese a la falta de tiempo en pista el viernes, Sergio Pérez volvió a superar a Valtteri Bottas y arrancará 19° el domingo tras marcar un mejor tiempo de 1m08s945, casi una décima por delante del finlandés.

Como viene siendo costumbre esta temporada, los Aston Martin cerraron el clasificador, con Fernando Alonso por delante de Lance Stroll, nuevamente muy lejos de lo conseguido por los Cadillac.