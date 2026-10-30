Fórmula 1 GP de México
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
El excompañero de Verstappen en Red Bull incluyó al neerlandés en una alineación de ensueño para intentar competir en las 24 Horas de Le Mans
Ewan Gale Ronald Vording
Publicado: 30 oct 2026, 0:09
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Max Verstappen ha bromeado diciendo que su excompañero de equipo en Red Bull Daniel Ricciardo es un "hombre inteligente" por elegirlo en un posible trío para un futuro desafío de las 24 Horas de Le Mans.
Ricciardo no ha participado en ninguna serie de carreras desde que dejó la F1 por segunda vez, tras haber competido para el equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls, en 2024.
Sin embargo, hablando en el podcast Beyond the Grid, el ganador australiano de carreras sugirió que estaría tentado a participar en una futura edición de la carrera de 24 horas alrededor de La Circuit de la Sarthe en Francia, destacando a Verstappen y a otro excompañero de equipo de Red Bull, Sebastian Vettel, como una alineación de ensueño.
“No quiero presionarlo, pero obviamente Max es un nombre que estaría alto en la lista", respondió Ricciardo cuando se le preguntó a quién elegiría para una asociación.
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"Hablamos de Red Bull obviamente en 2018, y de qué pasaría si, y qué pasaría si; yo estaba intentando volver al equipo al final de mi carrera, así que tal vez esa sea una forma en que podríamos darle a la gente lo que quiere".
Verstappen ha mencionado anteriormente su deseo de competir algún día en Le Mans y ha compaginado sus prioridades en la F1 con participaciones en carreras GT, tomando parte en las 24 Horas de Nurburgring de este año y en la final del GT World Challenge en Portimao.
Preguntado antes del GP de Ciudad de México de este fin de semana sobre los comentarios de Ricciardo, Verstappen respondió: "Es un hombre inteligente por elegirme en el coche.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
"Pero tenemos que ver. Simplemente depende de muchas cosas. También para mí, si quiero hacerlo, quiero hacerlo correctamente, con una preparación realmente buena.
"En este momento no puedo hacerlo. No tengo el tiempo libre para dedicarlo a un proyecto de Le Mans con todas las demás cosas que también estoy haciendo fuera de la Fórmula 1".
La sugerencia de Ricciardo de que Le Mans podría estar sobre la mesa es la primera vez que ha revelado públicamente su deseo de volver a subirse a un coche de carreras, aunque Verstappen reveló que la noticia "no era nueva para mí" tras haber conversado con Ricciardo.
"Sí, hemos hablado", confirmó el cuatro veces campeón del mundo.
"Pero también creo que, ya sea por mi parte o por la suya, no creo que seamos de los que siempre necesitan compartirlo todo. Hablamos de muchas cosas en privado.
"Creo que él mismo lo dijo. No se ve volviendo para una temporada completa, pero las carreras puntuales pueden interesarle. ¿Por qué no? Pero, de nuevo, creo que si hacemos algo así, él sin duda estará de acuerdo en que tiene que ser algo serio. Tiene que ser para tener una oportunidad de ganar.
"Para tener una oportunidad de ganar contra gente que lo hace durante toda una temporada, necesitas estar muy bien preparado. Simplemente necesitas encontrar el momento adecuado".
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