Fórmula 1 GP de México

Carlos Sainz responde a Fernando Alonso: "Todos tenemos talento para pelear victorias"

Sainz respondió a Alonso en México y aseguró que el talento en la parte trasera de la F1 es muy competitivo.

Luis Ramírez

Publicado: 29 oct 2026, 22:36

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El debate sobre la calidad de la parrilla en la Fórmula 1 luego de los dichos de Fernando Alonso tras el Gran Premio de los Estados Unidos continuaron durante el jueves de medios en México con el español manteniéndose firme en sus dichos, eso mientras Carlos Sainz, compañero de Alex Albon, ha salido en defensa del tailandés.

El madrileño, quien vive una etapa de adaptación en la zona media-baja con la escudería de Grove, señaló que actualmente el nivel que se puede ver en la parte baja de la parrilla es uno de los más competidos, a pesar de que los pilotos de esa zona no cuetan con coches capaces de pelear por la zona de puntos.

Sainz no dudó en señalar que las palabras del piloto de Aston Martin estuvieron dirigidas con dureza hacia un nombre en específico, su compañero Albon, mientras que reflexionó sobre lo que implica competir en la parte trasera.

"Bueno, creo que, sobre todo, se refería, y de forma bastante dura, a Alex. Creo que se refería más bien a él. Tengo a Alex en muy alta estima y es un tipo con el que disfruto compitiendo; nunca he tenido ningún mal momento con él".

Sainz destacó que nunca antes en su carrera había tenido que afrontar una circunstancia como la de ahora, pero también ha entendido la dinámica de esta parte de la parrilla.

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“Diría que yo nunca había estado en el último tercio de la parrilla hasta este año. Es la primera vez en mi carrera que me encuentro luchando en la parte trasera de la zona media y, desde luego, no es agradable", admitió el madrileño.

"Tiendes a luchar contra gente o a correr con pilotos que tienen muy poco que perder, simplemente porque su mejor resultado va a ser el 20º. Así que a veces hay incidentes o situaciones que nunca ocurrirían en la parte alta de la parrilla, simplemente porque en la parte alta de la parrilla hay mucho más que perder", explicó Sainz.

El piloto de Williams destacó las complicaciones técnicas que genera el tráfico denso en el fondo del pelotón, destacando que nombres de peso como el propio Alonso, Sergio Pérez o Valtteri Bottas han tenido que batallar en esas posiciones debido al rendimiento de sus actuales monoplazas, aunque el talento de cada uno de ellos no está en entredicho ya que han sido campeones del mundo o subcampeones.

"En mi opinión, ninguno de los que estamos en ese último tercio de la parrilla merecemos estar luchando por esas posiciones. Todos tenemos talento de sobra para luchar por podios, el top 5 o incluso victorias".

"En la parte trasera de la parrilla hay mucho más aire sucio, hay mucho más efecto acordeón, hay más ocasiones en las que tres o cuatro coches entran en una curva en paralelo, por lo que hay más posibilidades de que se produzca un incidente. Siempre va a ser así", argumentó.

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