Fórmula 1 GP de México

Leclerc revela lo que realmente quiere de las últimas cinco carreras de F1 de 2026

El piloto de Ferrari dice que las victorias importan más que vencer a George Russell y compañía por el segundo puesto en el campeonato de pilotos

Alex Harrington

Publicado: 29 oct 2026, 22:09

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Charles Leclerc de Ferrari dice que “no está obsesionado” con acabar segundo en el campeonato de pilotos de Fórmula 1, pese a estar a solo nueve puntos de esa posición a falta de cinco carreras.

Aunque se espera que Kimi Antonelli cierre su campaña en el campeonato este fin de semana en el Gran Premio de México, la lucha por el segundo puesto sigue muy viva entre varios pilotos. Leclerc está de lleno en la pelea. Russell lidera actualmente al resto con 242 puntos, solo un punto por delante de Lewis Hamilton, mientras que Max Verstappen es cuarto con 236 puntos. Leclerc está muy cerca, quinto con 233.

El monegasco terminó segundo tanto en Singapur como en Austin, así que llega a la carrera de Ciudad de México con impulso. Por lo tanto, no solo busca un segundo puesto, busca una victoria antes de que termine la temporada.

“Creo que, como todo el mundo sabe, la segunda posición es mejor que la tercera y la tercera mejor que la cuarta, así que con eso simplemente intentaremos maximizar todo lo que podamos", dijo Leclerc

En cambio, el piloto de Ferrari dijo que su foco está en ganar carreras antes de que acabe el año, y que el segundo puesto llegará de forma natural si lo consigue.

“[Lo que más me importa] es maximizar cada carrera, carrera tras carrera, y tener como objetivo conseguir algunas victorias antes de que termine la temporada. Si logramos hacerlo, entonces la segunda posición será el desenlace natural del campeonato, pero si no, nos costará terminar segundos, aunque no es que esté obsesionado con terminar P2 en el campeonato de pilotos”.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Leclerc solo ha ganado un gran premio este año, con Silverstone dándole los 25 puntos completos. Aunque su equipo está viendo una mejora en los resultados, puede que sea demasiado poco y demasiado tarde.

“Siento que estamos en una buena dinámica en este momento”, dijo. “Si ganar estará sobre la mesa, eso tendremos que verlo, porque sin duda nos enfrentamos a rivales muy fuertes y no es todos los fines de semana que tenemos el ritmo para ganar una carrera”.

La opinión de Leclerc no es muy distinta de la de Russell, el hombre al que persigue, quien dijo antes el jueves que el segundo puesto tampoco le resulta especialmente atractivo.

“Para todos los pilotos de la parrilla, solo hay una posición que importa y es la P1”, dijo el británico. “Y ser el mejor del resto no es realmente algo con lo que sueñes de niño. Mientras no sea la P1 en este deporte, es un poco eso o nada, la verdad”.

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