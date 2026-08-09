Calificaciones de mitad de temporada de la F1 2026: Williams y su sorprendente paso atrás

La transformación completa de Williams, de ser un equipo tradicional con escasos recursos a convertirse en una potencia moderna, siempre iba a ser un proyecto a largo plazo. Pero la escudería de Fórmula 1 había hecho mucho ruido sobre el uso del reglamento de 2026 para dar un gran paso adelante, sacrificando gran parte de su desarrollo para 2025 en el proceso.

El año pasado, Williams superó todas las expectativas, pasando del noveno al quinto puesto a pesar de su evidente enfoque en 2026, y había consolidado la decisión de Carlos Sainz de fichar por Grove en lugar de por equipos como Audi, logrando dos podios en su primer año con la escudería.

Pero, aunque dar el salto a los equipos punteros siempre iba a ser demasiado ambicioso, afianzarse en la parte alta del pelotón de la F1 debería haber sido un objetivo realista, una meta de la que se ha quedado muy lejos.

Lo malo

Mucho de lo que se escribió sobre Aston Martin también se aplica a Williams. Los cambios radicales en el reglamento pusieron a prueba sus sistemas internos hasta el límite, y el equipo se presentó con un monoplaza que llegó tarde, perdiéndose por completo la sesión de pruebas de Barcelona.

Al igual que ocurrió con su rival de Silverstone, ese retraso en la construcción del monoplaza resultó ser la señal de alarma de unas especificaciones de lanzamiento decepcionantes del FW48, que tenía un sobrepeso significativo y carecía de carga aerodinámica.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El equipo comenzó la temporada 2026 sin poder clasificarse para la Q3, pero logró sumar puntos en cuatro de las seis primeras jornadas de carrera, saliendo del parón obligatorio de abril con un mejor rendimiento en Miami, Montreal y Mónaco.

Pero ni el « » Sainz ni Alex Albon han sumado puntos desde entonces. El regreso a circuitos de mayor velocidad y mayor carga aerodinámica, como Barcelona o Silverstone, ha puesto aún más de manifiesto las carencias del monoplaza de Williams para 2026, y el equipo se encuentra en modo de supervivencia hasta que se presente su último paquete importante de la temporada, previsto para el Gran Premio de Azerbaiyán de septiembre.

La brutal campaña de Williams ha desencadenado, inevitablemente, especulaciones en torno a su frustrada pareja de pilotos; Sainz ha admitido que la impactante caída del equipo «sin duda ha puesto a prueba mi fe», aunque el jefe del equipo, James Vowles, se muestra optimista respecto a que la escudería pueda cumplir sus promesas e insiste en que ambos pilotos quieren formar parte de ello.

Lo positivo

Ocupar la novena posición con 11 puntos sumados no es nada halagüeño, pero aprender de los errores es un principio fundamental en la F1, y los fallos y carencias que quedaron tan brutalmente al descubierto por los cambios en el reglamento de 2026 al menos ya se han identificado y se están empezando a abordar.

A lo largo de la temporada, Williams ha reforzado su equipo técnico con el veterano McLaren Piers Thynne y, , con los antiguos ingenieros Mercedes Dan Milner y Claire Simpson.

Pero, tratándose de la F1, es inevitable que se produzca un retraso a la hora de dar un giro al equipo, ya sea contratando a personal clave, instalando infraestructuras actualizadas o incorporando nuevos procedimientos. Probablemente ya sea demasiado tarde para salvar la temporada 2026 de Williams, aunque la mejora que se introduzca a finales de temporada será un indicador importante de si el equipo tiene o no lo necesario para volver a avanzar. Pero si todas las miradas en la fábrica no están ya puestas en 2027 , deberían estarlo muy pronto.

Carlos Sainz, Williams, James Vowles, Williams Foto de: Clive Mason / Getty Images

Lo que dicen

James Vowles: «En cuanto a nuestra trayectoria, como empresa tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que podemos llevar a cabo la ingeniería con el nivel adecuado de calidad y construir un coche que alcance ese nivel de calidad en una temporada.

«En la práctica, es como pilotar un avión y reconstruirlo al mismo tiempo. Pero tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que hemos cambiado con respecto a donde estábamos hace tres años y que tenemos esa capacidad.

«Sé cómo son las organizaciones e es y eficientes. Y, incluso hoy en día, nos cuesta mucho hacer gran parte de lo que los demás ya son capaces de hacer en este momento, y eso es algo que nos corresponde solucionar a nosotros. Hay que hacerlo al mismo tiempo que se avanza en la pista».