Fórmula 1 GP de México

Un emocionado Kimi Antonelli se queda "sin palabras" por su primer título mundial de F1 en México

Kimi Antonelli terminó entre lágrimas después de asegurarse el campeonato mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México

Filip Cleeren

Publicado: 1 nov 2026, 23:07

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El recién coronado campeón del mundo de Fórmula 1 Kimi Antonelli rindió un emotivo reconocimiento a Mercedes al convertirse en México en el campeón más joven de la historia de los grandes premios.

Antonelli terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de una actuación controlada rumbo a su primer título, superando por tres años el récord anterior de Sebastian Vettel al convertirse en el piloto más joven en lograrlo, con 20 años.

Como ni George Russell ni Lewis Hamilton ganaron la carrera, Antonelli ni siquiera necesitaba terminar para asegurar la corona, pero subrayó su campaña dominante con una carrera serena, regalándose una celebración en el podio ante un Foro Sol repleto tras superar a Charles Leclerc por el tercer puesto.

"Muchas gracias, lo logramos", soltó Antonelli entre abundantes lágrimas al cruzar la línea de meta.

Su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, respondió: "Hermoso trabajo, Kimi. Ha sido un placer formar parte de este camino contigo, pero este es apenas el primer capítulo".

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Al bajarse de su Mercedes W17, compartió un abrazo con su padre, su madre y su hermana antes de ser rodeado por sus mecánicos y recibir un abrazo del jefe del equipo, Toto Wolff.

"No estaría aquí sin Mercedes, sin mi familia", dijo Antonelli. "Estoy muy agradecido por este momento, y es uno que vivirá para siempre, y simplemente no tengo palabras. Estoy intentando procesar lo que acaba de pasar.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Este fin de semana sí me sentí un poco más tenso, pero estoy muy feliz y contento de que lo hayamos conseguido, y ahora podemos disfrutar del resto de la temporada".

Antonelli compartió el podio con el ganador Max Verstappen y con su predecesor en Mercedes, Hamilton, que terminó segundo, los dos mejores pilotos de su generación. Hay muchas posibilidades de que Antonelli acabe siendo el mejor de la suya. "Ha sido una temporada increíble, y compartir este podio con Max y Lewis es realmente increíble", reconoció Antonelli. "Espero tener más batallas en el futuro".

El tetracampeón Verstappen comentó: "Es increíble, por supuesto, la temporada que tuvo, y hacerlo además a una edad así, creo que es realmente muy, muy impresionante. Es fantástico ver a todo el equipo celebrando con él. Su familia también está aquí, así que estoy seguro de que este es un día muy emotivo para él, y estoy muy orgulloso de él". El siete veces campeón del mundo Hamilton agregó: "El campeón del mundo más joven de la historia. Es bastante fenomenal, y estoy muy agradecido de estar en la carrera para presenciarlo". Antonelli se convirtió en el primer campeón del mundo italiano en 73 años, desde Alberto Ascari en 1953. Es apenas el tercer italiano en lograr esa hazaña, detrás de Giuseppe Farina (1950) y Ascari (1952, 1953).

Su camino arrollador al título se construyó sobre el regreso a la forma de Mercedes bajo el nuevo reglamento, así como sobre su propia consistencia y madurez recién encontradas, con nueve victorias en grandes premios a bordo del W17. Eso incluyó una memorable remontada en casa, en Monza, desde el 19° lugar de la parrilla.

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