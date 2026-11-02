Fórmula 1 GP de México

Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"

El piloto argentino finalizó octavo en el Gran Premio de México y fue el mejor detrás de los equipos top.

Federico Faturos Stuart Codling

Publicado: 2 nov 2026, 0:04

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en el Gran Premio de México y lo hizo después de una actuación sólida y libre de errores que permitió a su equipo cortar una racha muy complicada de resultados.

El piloto argentino cruzó la meta en la octava posición tras una carrera marcada por múltiples reinicios, intervenciones del coche de seguridad y decisiones estratégicas complejas, un contexto en el que destacó tanto el trabajo del equipo como su propia capacidad para aprovechar cada oportunidad.

"No me puedo quejar", aseguró Colapinto tras la carrera ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada. Todo salió perfecto".

El argentino explicó que el resultado tiene un valor especial después de haber atravesado un periodo especialmente difícil, en el que el equipo acumuló una serie de abandonos y tuvo problemas para sumar puntos regularmente en los últimos fines de semana de la F1.

"Aproveché al máximo cada situación, y eso es lo que me hace sentir bastante orgulloso y muy feliz", afirmó. "El equipo hizo un gran esfuerzo durante estas últimas cuatro carreras para revertir lo que estaba ocurriendo. Habíamos tenido cuatro abandonos en los últimos cuatro fines de semana, así que fue realmente duro".

Para Colapinto, la clave del resultado estuvo en la ejecución de la carrera, especialmente en una prueba donde las neutralizaciones y los cambios de escenario fueron constantes.

"Creo que merecíamos un buen resultado. Ejecutamos la carrera a la perfección de principio a fin", señaló. "La gestión fue muy complicada con todos los reinicios y los coches de seguridad apareciendo en momentos inoportunos, pero tomamos las mejores decisiones y todo salió bien".

Además de la satisfacción por volver a los puntos, el argentino destacó la importancia de terminar por delante del Racing Bulls de Liam Lawson y de haber conseguido que ambos coches del equipo finalizaran dentro del top 10.

"Estoy contento de haber terminado también por delante de los VCARB y de recortarles algunos puntos. No va a cambiarnos la vida, pero sigue siendo algo positivo", comentó. "Es muy bueno para el equipo volver a tener los dos coches en los puntos desde Monza".

Uno de los momentos más delicados para Colapinto llegó durante el último reinicio tras el período de coche de seguridad que motivó el choque entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad, cuando se produjo una situación ajustada con Pierre Gasly.

Tras el buen resultado conseguido en Ciudad de México, Colapinto ya mira hacia el Gran Premio de Brasil el próximo fin de semana, una de las citas más especiales del calendario para él debido a la cercanía con Argentina y al respaldo que recibe de los aficionados sudamericanos.

"México y Brasil son las dos carreras más cercanas a casa, así que son también las dos carreras del año en las que más me gusta competir", afirmó.

El argentino también quiso agradecer el apoyo recibido durante todo el fin de semana por parte de los seguidores que viajaron para alentarlo.

"Estoy muy orgulloso de que todos los argentinos que vinieron hasta aquí también hayan podido disfrutar de la jornada de hoy", concluyó.

Antonelli "cumplió el sueño de todos nosotros"

Más allá de su propia carrera, Colapinto también tuvo palabras de admiración para Kimi Antonelli, quien se proclamó campeón tras una temporada que el argentino calificó de extraordinaria.

"Ahí está, entre Lewis y Max. No se puede pedir nada mejor que eso", dijo sobre la imagen del joven piloto junto a Hamilton y Verstappen en el podio del Gran Premio de México.

El argentino destacó especialmente la regularidad mostrada por Antonelli a lo largo de toda la campaña.

"Cumplió el sueño de todos nosotros", afirmó. "Todos sabíamos que tenía velocidad, pero la consistencia que mostró durante toda la temporada, subiéndose al podio, sumando puntos y sin cometer errores, ha sido extremadamente impresionante".

Colapinto también subrayó la presión que supone liderar un campeonato durante gran parte del año y elogió la madurez demostrada por el joven piloto.

"Tener sobre los hombros la presión de liderar el campeonato durante tanto tiempo y mantener un rendimiento tan fuerte desde el inicio hasta el final es increíble. Se lo merece. Es un gran campeón y tiene que disfrutar este momento".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1





Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°





VIDEO: Fuerte accidente de Bottas por falla en el Cadillac detiene el GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



VIDEO: Fuerte accidente de Bottas por falla en el Cadillac detiene el GP de México

More from

Franco Colapinto





Alpine: "Colapinto sigue en la pelea para el domingo en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 h



Alpine: "Colapinto sigue en la pelea para el domingo en México"





Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México





Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"

More from

Alpine





Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"





Colapinto no estará en la FP1 del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su coche



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



Colapinto no estará en la FP1 del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su coche





Bearman tacha de "locura" la sanción de 10 segundos por su toque con Gasly en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 d



Bearman tacha de "locura" la sanción de 10 segundos por su toque con Gasly en Austin

Últimas noticias





Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"





Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



35 min



Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac





Hamilton reclama “conversaciones serias” en Ferrari tras el incidente con Leclerc en México: “Nos costó la victoria”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



52 min



Hamilton reclama “conversaciones serias” en Ferrari tras el incidente con Leclerc en México: “Nos costó la victoria”





Un emocionado Kimi Antonelli se queda "sin palabras" por su primer título mundial de F1 en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



57 min



Un emocionado Kimi Antonelli se queda "sin palabras" por su primer título mundial de F1 en México

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete