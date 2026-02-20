Checo Pérez tras su último test con Cadillac: "Sabíamos sería un inicio duro"

Sergio Pérez finalizó décimo en la última práctica que realizó antes de guardar sus cosas y enfilarse con Cadillac a Melbourne, con una diferencia de tiempo de siete segundos respecto al registro que obtuvo Charles Leclerc por la mañana; sin embargo este no es un tema que preocupa al mexicano quien considera es un punto donde esperaban estar.

Luego de concluir su pretemporada con la sesión matutina antes de entregarle los controles a Valtteri Bottas para que cierre el programa de Cadillac, el mexicano señaló en la conferencia de prensa de la F1 que, a pesar de los registros, hay situaciones que lo hacen tener tranquilidad.

“Se trata de encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado”, expresó Pérez en una rueda de prensa.

“En cada prueba hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí”.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Checo Pérez señaló que tienen claro en Cadillac dónde deben trabajar para comenzar a ganar velocidad y que eso se traduzca en tiempo por vuelta. “Solo tenemos que salir ahí fuera y encontrar mucha carga”.

“Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo”.

A pesar de que él mismo había pronosticado que sería una carrera cuesta arriba, para Sergio Pérez la clave estará en poder comenzar a tener un desarrollo más rápido que el resto y considera que las primeras carreras serán críticas para dicho objetivo.

“El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto”, finalizó el mexicano quien ahora vivirá su regreso a la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull, un capítulo que ahora está en el pasado.